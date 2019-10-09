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Подкаст«Родина»: Как завершился главный шпионский сериал десятилетия

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В чем феномен сериала «Родина» и почему это один из самых оригинальных взглядов на тему патриотизма? Как Кэрри Мэтисон стала главной и при этом самой необычной шпионкой эпохи? Как «Родина» менялась от сезона к сезону и как она становилась все более похожей на сериал «24 часа»? Почему создатели проекта придумали своим героям такой финал? И почему русские изображены в нем именно так?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают, как завершился один из самых популярных современных сериалов (Showtime).

На следующей неделе нового выпуска подкаста не будет, а через две недели мы вернемся с обсуждением сериала «Голливуд» (Netflix). Вечером 12 мая мы устроим онлайн-встречу со слушателями и ответим на ваши вопросы. Следите за объявлениями в наших соцсетях и группе подкаста в Facebook.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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