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Шум и яркость

Подкаст«Семнадцать мгновений весны»: В чем величие музыки Микаэла Таривердиева

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В первом выпуске подкаста «Шум и яркость», который посвящен отечественному кино, музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает о саундтреке Микаэла Таривердиева к сериалу «Семнадцать мгновений весны».

Как Микаэл Таривердиев сумел привнести в шпионский детектив несвойственные жанру лиризм и чувство ностальгии? Как именно музыкальные темы выражали эмоциональный мир главного героя, Штирлица? Почему мелодии Таривердиева произвели фурор в западных странах в 2010-е? И почему, несмотря на 12-серийный формат, режиссер Татьяна Лиознова использовала в «Семнадцати мгновениях весны» ограниченное количество музыкальных тем?

Подкаст также доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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