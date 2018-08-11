«Семнадцать мгновений весны»: В чем величие музыки Микаэла Таривердиева

В первом выпуске подкаста «Шум и яркость», который посвящен отечественному кино, музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает о саундтреке Микаэла Таривердиева к сериалу «Семнадцать мгновений весны».

Как Микаэл Таривердиев сумел привнести в шпионский детектив несвойственные жанру лиризм и чувство ностальгии? Как именно музыкальные темы выражали эмоциональный мир главного героя, Штирлица? Почему мелодии Таривердиева произвели фурор в западных странах в 2010-е? И почему, несмотря на 12-серийный формат, режиссер Татьяна Лиознова использовала в «Семнадцати мгновениях весны» ограниченное количество музыкальных тем?

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: