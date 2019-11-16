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Подкаст«Звоните ДиКаприо!»: Самый смелый и актуальный российский сериал

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Почему «Звоните ДиКаприо!» — одно из самых точных высказываний о сегодняшней России? Мог бы этот сериал оказаться на западных стримингах? Почему Жору Крыжовникова все время обвиняют в том, что он не любит Россию и своих героев, а все на самом деле наоборот? И почему герой Александра Петрова болен именно ВИЧ?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о сериале, который вышел на платформе PREMIER в конце 2018 года, а в апреле 2020-го был показан в эфире телеканала ТНТ. А также обсуждают с его создателем Жорой Крыжовниковым, возможно ли продолжение.

Кроме того, в выпуске упоминаются сериалы «Последний министр» (КиноПоиск HD) и «Терновый куст» (USA Network). А в следующем выпуске мы поговорим о проекте «И повсюду тлеют пожары» (Hulu/Ivi) c Риз Уизерспун и Керри Вашингтон.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

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