«Меломанка»: Экранизация романа «Hi-Fi», в которой потерялось главное

Чем сериал «Меломанка» отличается от книги «Hi-Fi», на которой он основан, и предыдущей экранизации — фильма «Фанатик»? Почему Зои Кравиц согласилась участвовать в этом проекте? Как повлияло на историю то, что главный герой стал женщиной? И в чем в итоге главная проблема этого сериала?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый проект Hulu (в России эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD). Со всеми спойлерами.

А следующий выпуск нашего подкаста будет необычным: мы проведем его в приложении Zoom, и присоединиться смогут все желающие. Ждите анонсов в нашей группе в Facebook!

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски двух наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

А еще в выпуске мы дарим новым пользователям промокод HIFI на 45 дней подписки на КиноПоиск HD. Его нужно активировать до 6 июня 2020 года. По окончании 45 дней подписка стоит 269 рублей в месяц, отменить ее можно в любой момент. Подарочный код подействует, если у вас раньше не было подписки на Яндекс.Плюс или подписок на КиноПоиске. Полные условия использования: https://yandex.ru/legal/kinopoisk_promocodes/