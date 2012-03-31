КиноПоиск
В предыдущих сериях

Подкаст«Меломанка»: Экранизация романа «Hi-Fi», в которой потерялось главное

Обсудить0

Чем сериал «Меломанка» отличается от книги «Hi-Fi», на которой он основан, и предыдущей экранизации — фильма «Фанатик»? Почему Зои Кравиц согласилась участвовать в этом проекте? Как повлияло на историю то, что главный герой стал женщиной? И в чем в итоге главная проблема этого сериала?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый проект Hulu (в России эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD). Со всеми спойлерами.

А следующий выпуск нашего подкаста будет необычным: мы проведем его в приложении Zoom, и присоединиться смогут все желающие. Ждите анонсов в нашей группе в Facebook!

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски двух наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

А еще в выпуске мы дарим новым пользователям промокод HIFI на 45 дней подписки на КиноПоиск HD. Его нужно активировать до 6 июня 2020 года. По окончании 45 дней подписка стоит 269 рублей в месяц, отменить ее можно в любой момент. Подарочный код подействует, если у вас раньше не было подписки на Яндекс.Плюс или подписок на КиноПоиске. Полные условия использования: https://yandex.ru/legal/kinopoisk_promocodes/

Автор:
Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Что нового показала «Меломанка» с Зои Кравиц?

Что нового показала «Меломанка» с Зои Кравиц?

31 марта12
«Шучу»: Одна из самых необычных трагикомедий о любви и потере
В предыдущих сериях

Подкаст«Шучу»: Одна из самых необычных трагикомедий о любви и потере

17 марта10
Слушаем саундтреки из популярных сериалов — от «Ведьмака» до Зои Кравиц

Слушаем саундтреки из популярных сериалов — от «Ведьмака» до Зои Кравиц

13 марта2
Почему Харли Квинн — самая актуальная героиня комиксов
Через вселенные

ПодкастПочему Харли Квинн — самая актуальная героиня комиксов

23 марта4

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Меломанка»: Экранизация романа «Hi-Fi», в которой потерялось главное

Сегодня0
«Меломанка»: Экранизация романа «Hi-Fi», в которой потерялось главное
Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости
Интервью

Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости

Вчера19
Видео: Дочь Миллы Йовович исполнила песню про Антошку

Видео: Дочь Миллы Йовович исполнила песню про Антошку

22 минуты назад0
Universal отложила боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком

Universal отложила боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком

2 часа назад2
Условия Marvel и просьба Джосса Уидона: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики»

Условия Marvel и просьба Джосса Уидона: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики»

2 часа назад2
КиноПоиск HD запустил «Марафон сценаристов». Идет поиск новых авторов для сериалов
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD запустил «Марафон сценаристов». Идет поиск новых авторов для сериалов

3 часа назад6
Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»
Бюро находок

Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»

Сегодня, 11:0718
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт