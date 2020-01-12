«Чужак»: Жуткий, но затянутый триллер про веру в сверхъестественное

Чем сериал «Чужак» отличается от одноименного романа Стивена Кинга, на котором он основан? Почему начало «Чужака» получилось интригующим, а финал скорее разочаровал? И почему, несмотря на то что сериал сложно назвать хитом, его рейтинги оказались рекордными для HBO?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый проект, вышедший на HBO зимой (со всеми спойлерами). А также говорят о возможных последствиях коронавируса для сериальной индустрии и советуют, что посмотреть дома в карантине.

В следующем выпуске мы обсудим сериал Breeders («Настрогали»), вышедший на FX в начале марта. Это комедийный сериал про родителей двух маленьких детей, которые очень хотят быть идеальными, но не всегда с этим справляются.

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски двух наших подкастов доступны в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.