«Шучу»: Одна из самых необычных трагикомедий о любви и потере

Почему «Шучу» — один из самых интересных и важных сериалов последних лет, несмотря на его невысокие рейтинги? Почему Джим Керри не сразу согласился на съемки в сериале «Шучу» и что его в итоге к этому подтолкнуло? Как создатели сценария сочетают очень тяжелые и серьезные темы с низким и иногда жестоким юмором? И почему продолжение сериалу не нужно?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал канала Showtime, второй сезон которого вышел в феврале. Со всеми спойлерами!

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А в следующем выпуске мы поговорим о сериале HBO «Чужак».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.