Как звучат немые фильмы Чарли Чаплина

Чарльз Чаплин был не только великим режиссером и актером, но и талантливым композитором. Например, свой единственный соревновательный (то есть не почетный) «Оскар» он выиграл как раз за саундтрек к поздней картине «Огни рампы». Не только его фильмы, но и музыка, написанная им, пережила своего создателя и до сих пор является частью массовой культуры.

Почему Чаплин не озвучивал Бродягу комическими мелодиями, а писал лирические композиции? Как именно была устроена работа режиссера с оркестром, учитывая то, что Чаплин не знал нотной грамоты? Оперу какого композитора режиссер использовал, чтобы высмеять Адольфа Гитлера в «Великом диктаторе»? И как именно связаны Артур Флек из «Джокера» и Бродяга из «Новых времен»? Музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает обо всем этом в первом выпуске подкаста «Шум и яркости», посвященном немому кино.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: