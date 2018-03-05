Как звучат немые фильмы Чарли Чаплина

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Шум и яркость

ПодкастКак звучат немые фильмы Чарли Чаплина

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Чарльз Чаплин был не только великим режиссером и актером, но и талантливым композитором. Например, свой единственный соревновательный (то есть не почетный) «Оскар» он выиграл как раз за саундтрек к поздней картине «Огни рампы». Не только его фильмы, но и музыка, написанная им, пережила своего создателя и до сих пор является частью массовой культуры.

Почему Чаплин не озвучивал Бродягу комическими мелодиями, а писал лирические композиции? Как именно была устроена работа режиссера с оркестром, учитывая то, что Чаплин не знал нотной грамоты? Оперу какого композитора режиссер использовал, чтобы высмеять Адольфа Гитлера в «Великом диктаторе»? И как именно связаны Артур Флек из «Джокера» и Бродяга из «Новых времен»? Музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает обо всем этом в первом выпуске подкаста «Шум и яркости», посвященном немому кино.

Подкаст также доступен в «Яндекс Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисахА еще выпуски двух наших подкастов доступны в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Треки, которые звучат в этом эпизоде:

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