«Охотники»: Скандальный сериал о нацизме в духе Тарантино

Кто все-таки главный враг в сериале «Охотники» — нацисты или американское правительство, тайно взявшее их на работу? Почему вокруг «Охотников» сразу же случился скандал и как относиться к изображению в нем холокоста? Какие логические несостыковки встречаются в сериале и почему они так раздражают? И чего нам ждать от второго сезона?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый проект Amazon Prime. Со всеми спойлерами!

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски двух наших подкастов доступны в YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

А в следующий раз мы поговорим о сериале «Шучу» с Джимом Керри, второй сезон которого вышел в феврале на канале Showtime (в России сериал показывают «Амедиатека» и КиноПоиск).

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.