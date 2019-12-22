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Шум и яркость

Подкаст«Джокер» против «1917»: Кто выиграет «Оскар» за лучшую музыку

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«Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917» и «Джокер»  все эти фильмы претендуют в этом году на премию «Оскар» в номинации «Лучший саундтрек». В специальном выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин разбирает работу композиторов в фильмах-номинантах и делает прогноз, кто из них победит (полный гид по всем номинациям читайте здесь).

В чем состояла сложность написания музыки к восьмиминутному прологу «Брачной истории»? Как на саундтреке «1917» отразилась имитация съемки одним кадром? Почему Грета Гервиг попросила написать к «Маленьким женщинам» музыку, которая была бы «чем-то средним между Моцартом и Дэвидом Боуи»? И как написанная заранее музыка Хильдур Гуднадоуттир повлияла на сюжет ключевой сцены «Джокера»? Все это (и многое другое) вы узнаете, если послушаете оскаровский выпуск подкаста «Шум и яркость».

Подкаст также доступен в «Яндекс Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

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