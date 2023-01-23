2-й сезон «Полового воспитания»: Отличное продолжение одного из самых важных сериалов про подростков

Почему «Половое воспитание» на самом деле не про секс, а про коммуникацию и отношения между людьми (в том числе нелюбовные)? Как создатели изменили свой подход к построению сюжета и персонажам во втором сезоне? Какие персонажи получились самыми интересными в этом сезоне? И почему плохо, что подростки по закону в России не могут смотреть этот сериал?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сезон нашего любимого сериала на Netflix.

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.