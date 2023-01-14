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Подкаст«Дом с прислугой»: Очень странный триллер от Шьямалана с невнятным сюжетом

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Какие теории зрители строят о происходящем в «Доме с прислугой»? С помощью каких кинематографических приемов создается особенная атмосфера сериала? Чем разочаровывает финал первого сезона? На сколько сезонов М. Найт Шьямалан думает растянуть эту историю и почему он выступает против запойного смотрения сериалов?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают самый странный сериал, вышедший на платформе Apple TV+ в конце 2019 года (со всеми спойлерами!). А еще рекомендуют сериалы «На грани» (HBO), «Девчонки из Дерри» (Channel 4) и «Страсть к приключениям» (BBC/Netflix).

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

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