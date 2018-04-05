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Шум и яркость

Подкаст«Амели»: Как Янн Тьерсен создал культовый саундтрек

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Как саундтрек «Амели» создает незабываемый образ сказочного Парижа? Почему музыка фильма вызывает чувство ностальгии? По какой причине Янн Тьерсен не любит говорить о работе с режиссером Жан-Пьером Жёне? И почему меланхоличные композиции Тьерсена отлично подходят фильму «Гуд бай, Ленин!»? Обо всем этом — в новом выпуске подкаста «Шум и яркость», в котором музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает о музыке в кино.

Подкаст также доступен в «Яндекс. Музыке», CastboxiTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android, а здесь можно забрать RSS-поток.

6 декабря у Янна Тьерсена вышел новый альбом «Portrait», в котором можно услышать как классические хиты, так и три новых трека.

Треки, которые звучат в этом эпизоде:

Автор: Лев Ганкин
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