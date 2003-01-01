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Подкаст«Любовники»: Как мелодрама про измену превратилась в семейную сагу

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Почему «Любовники» — это сериал не столько про отношения, сколько про коммуникацию между людьми? Почему история Ноа и Хелен заканчивается именно так? Зачем в сериал включили сюжет с #MeToo и проблему глобального потепления? И почему герои во время одних и тех же событий одеты в разную одежду?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают, как завершился один из самых неординарных сериалов последних лет. Со всеми спойлерами!

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Сериал «Любовники» можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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