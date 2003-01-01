«Любовники»: Как мелодрама про измену превратилась в семейную сагу

Почему «Любовники» — это сериал не столько про отношения, сколько про коммуникацию между людьми? Почему история Ноа и Хелен заканчивается именно так? Зачем в сериал включили сюжет с #MeToo и проблему глобального потепления? И почему герои во время одних и тех же событий одеты в разную одежду?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают, как завершился один из самых неординарных сериалов последних лет. Со всеми спойлерами!

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Сериал «Любовники» можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».