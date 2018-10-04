«Екатерина Великая»: Псевдоисторический сериал о сильных женщинах

Какую цель преследовали создатели «Екатерины Великой»? Почему зарубежным зрителям трудно будет понять что-то об истории России из этого сериала? Зачем создатели сериала рассказывают так много о фаворитах Екатерины II? И почему роль 35-летней императрицы исполняет 74-летняя Хелен Миррен?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал Sky Atlantic и HBO. Со всеми спойлерами!

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