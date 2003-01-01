Обсуждаем «Почему женщины убивают»

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ПодкастОбсуждаем «Почему женщины убивают»

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Почему для действия сериала выбраны именно эти три эпохи — 1960-е, 1980-е и 2010-е? Какая из трех историй, показанных в сериале, самая слабая, а какая — самая трагическая? Чем смущает глянцевая стилистика «Почему женщины убивают» и зачем она вообще нужна? И вредит ли сериалу его название?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал от CBS. Как всегда, со всеми спойлерами.

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Сериал «Почему женщины убивают» можно смотреть на «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD (по подписке КиноПоиск+«Амедиатека»).

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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