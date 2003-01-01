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Подкаст«Карнивал Роу»: Фэнтези-драма про беженцев и запретную любовь

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Как «Карнивал Роу» рассказывает об актуальных политических и социальных проблемах через выдуманный мир? Почему любовная линия главных героев в исполнении Орландо Блума и Кары Делевинь самая провальная в сериале? Почему, несмотря на многочисленные отсылки к «Игре престолов», этому сериалу пока не удалось заменить фэнтези-сагу от HBO? И чего мы ждем от следующего сезона?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал от Amazon Prime (как всегда, со всеми спойлерами). А еще спорят, в чем отличие фавна от сатира.

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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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