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Подкаст«Годы»: Почему этот сериал не самая обычная антиутопия?

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Чем «Годы» отличаются от других сериальных антиутопий? Как этот проект рассказывает о глобальном мире и коллективной ответственности? Почему персонаж Эммы Томпсон поначалу вызывает симпатию? Почему при всей своей актуальности этот сериал на самом деле не про политику? И чем разочаровывает его финал?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый совместный проект HBO и BBC. Как всегда, со спойлерами!

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Сериал «Годы» можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре (по подписке КиноПоиск+Амедиатека).

Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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