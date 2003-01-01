«Годы»: Почему этот сериал не самая обычная антиутопия?

Чем «Годы» отличаются от других сериальных антиутопий? Как этот проект рассказывает о глобальном мире и коллективной ответственности? Почему персонаж Эммы Томпсон поначалу вызывает симпатию? Почему при всей своей актуальности этот сериал на самом деле не про политику? И чем разочаровывает его финал?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый совместный проект HBO и BBC. Как всегда, со спойлерами!

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