2-й сезон «Большой маленькой лжи»: В чем он оказался глубже и актуальнее первого?

Как появление Мэрил Стрип вывело сериал на новую высоту? Почему тема домашнего насилия в БМЛ стала еще более острой и актуальной? При каких обстоятельствах снимался второй сезон и что за скандал произошел на постпродакшене? И нужно ли сериалу продолжение?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают второй и, возможно, финальный сезон сериала HBO о «монтерейской пятерке». Как всегда, со всеми спойлерами!

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