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ВидеоКрис Хемсворт и Тесса Томпсон о «Людях в черном» и Чебурашке

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Агент Эйч (Хемсворт) и агент М (Томпсон) говорят о бане, нейрализаторе и любимых фантастических существах из фильма. Также в кадре двое Чебурашек.

12 июня в России выходит «Люди в черном: Интернэшнл», где мы знакомимся с новыми агентами — их сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Первый — опытный агент Эйч из Лондона, он однажды спас мир с помощью смекалки и деатомайзера седьмого уровня. Вторая — агент-стажер М из Нью-Йорка, она вычислила организацию ЛвЧ и напросилась на работу. Стажера отправили в Лондон выяснить, что за странности происходят в британском офисе, и, конечно же, М попала в самый эпицентр межгалактических разборок.

Авторы: Ольга Белик, Анастасия Усанова

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