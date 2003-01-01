12 июня в России выходит «Люди в черном: Интернэшнл», где мы знакомимся с новыми агентами — их сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Первый — опытный агент Эйч из Лондона, он однажды спас мир с помощью смекалки и деатомайзера седьмого уровня. Вторая — агент-стажер М из Нью-Йорка, она вычислила организацию ЛвЧ и напросилась на работу. Стажера отправили в Лондон выяснить, что за странности происходят в британском офисе, и, конечно же, М попала в самый эпицентр межгалактических разборок.