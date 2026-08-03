Дэйв Батиста планирует сыграть Кратоса в сериале по God of War

Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Дюна») стал главным кандидатом на ведущую роль в сериале Amazon по God of War. Актер уже ведет переговоры с компанией о том, чтобы заменить в телеадаптации Райана Херста, прежнего исполнителя роли Кратоса, передают СМИ.

Херст выбыл из проекта после того, как получил серьезную травму на съемочной площадке в июне. Хотя актера успешно прооперировали, восстановление задержало бы съемки до 2027 года. Создатели шоу решили, что не могут себе этого позволить, поэтому начали поиски нового исполнителя роли. В Amazon отказались комментировать информацию о переговорах с Батистой, однако производство хотят опять запустить уже осенью.

В сериале по God of War адаптируют сюжет двух игр серии, вышедших в 2018 и 2022 годах. Их действие разворачивается в мире, вдохновленном скандинавской мифологией, где обитает спартанец Кратос, бывший бог войны. После смерти супруги Фэй он вместе с сыном Атреем отправляется в путешествие, чтобы развеять ее прах.

Сына главного героя в экранизации играет Каллум Винсон. Также роли в сериале исполняют Эд Скрейн, Тереза Палмер, Мэнди Пэтинкин, Оулавюр Дарри Оулафссон и другие.

Amazon заказала сразу два сезона сериала по God of War, а его шоураннером выступает Рональд Д. Мур, известный по работе над «Звездным крейсером „Галактика“». Когда телеадаптация стартует на Prime Video, пока что неизвестно.

Фото: Mike Coppola / Staff via Getty Images

Источник: Variety