Вышел первый тизер-трейлер байопика о Басте со Славой Копейкиным в главной роли

Компания-дистрибьютор «Атмосфера кино» опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма «БАСТА. Начало игры» — байопика о российском рэп-музыканте со Славой Копейкиным («Слово пацана») в главной роли.

Картина посвящена самому началу карьеры Василия Вакуленко, который ищет себя и свой голос в Ростове-на-Дону начала 2000-х. Молодой исполнитель сталкивается с первыми конкурентами и впервые обретает успех у публики юга России.

Роль возлюбленной главного героя исполнила Ксения Трейстер («Пищеблок»), а кроме того, в фильме снимались Юрий Насонов («Сводишь с ума»), Егор Кенжаметов («Бык») и Александра Урсуляк («Последний богатырь. Наследие»). Режиссером и сценаристом выступил Стас Иванов, известный в том числе по сериалу «ЮЗЗЗ» и криминальной комедии «Геля».

В российский прокат «БАСТА. Начало игры» выйдет 24 декабря.