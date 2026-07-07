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Вышел первый тизер второго сезона аниме «Гачиакута»

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Опубликован первый тизер второго сезона аниме «Гачиакута», производство которого студия Bones Film официально запустила ранее в этом году.

«Гачиакута» основана на одноименной манге Кэй Ураны. Сюжет рассказывает о Рудо — юноше из трущоб, которого несправедливо обвиняют в убийстве и сбрасывают в Бездну с мусором. Чтобы добиться справедливости, ему приходится овладеть новой силой и вступить в борьбу с теми, кто разрушил его жизнь.

Первый сезон уже доступен для просмотра на Кинопоиске. Дата выхода продолжения пока неизвестна.

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