Вышел первый тизер второго сезона аниме «Гачиакута»

Опубликован первый тизер второго сезона аниме «Гачиакута», производство которого студия Bones Film официально запустила ранее в этом году.

«Гачиакута» основана на одноименной манге Кэй Ураны. Сюжет рассказывает о Рудо — юноше из трущоб, которого несправедливо обвиняют в убийстве и сбрасывают в Бездну с мусором. Чтобы добиться справедливости, ему приходится овладеть новой силой и вступить в борьбу с теми, кто разрушил его жизнь.



Первый сезон уже доступен для просмотра на Кинопоиске. Дата выхода продолжения пока неизвестна.