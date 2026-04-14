Кинопоиск
Индустрия

Умер диджей Kavinsky, автор трека «Nightcall» из фильма «Драйв»

Французские СМИ сообщают, что диджея и музыканта Венсана Белорже, более известного как Kavinsky, нашли мертвым в его квартире в Париже. Причиной смерти считается инсульт, но подтверждений пока нет. Ему было 50 лет.

Kavinsky получил мировую известность благодаря культовому треку «Nightcall», который звучит на начальных титрах фильма «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли.

В 2013 году диджей выпустил свой дебютный альбом «OutRun», а спустя почти 10 лет, в 2022-м, представил вторую пластинку «Reborn». В 2024 году Kavinsky выступил с «Nightcall» на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже.

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

13 июля34
14 апреля6
23 марта17
20 марта21

Главное сегодня

Вчера2
28 июля3
Вчера7
Вчера3
Вчера1
Вчера3
Вчера5
Комментарии
Кинопоиск не хочет становиться площадкой для противостояний, поэтому комментарии к некоторым материалам остаются закрытыми. Просим вас отнестись к этому с пониманием.