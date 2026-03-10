«Вестис»: «Сопрано» встречает «Острые козырьки» на Манхэттене 1980-х

В Амедиатеке стартовал «Вестис» — гангстерский сериал о противостоянии ирландских и итальянских банд на Манхэттене в 1980-е. Рассказываем, кто принял участие в создании сериала, каким он получился и что пишет пресса.

О чем это Действие «Вестис» разворачивается в середине 1980-х в районе Адская кухня на Манхэттене. Вот уже несколько десятилетий там орудует небольшая ирландская банда под управлением Эймона Суини (Дж. К. Симмонс). Ирландцы уступают в численности контролирующим соседние районы итальянцам, но благодаря своей целеустремленности, жестокости и безбашенности заставляют соседей считаться с собой. Тем не менее банды регулярно конфликтуют, а молодые ирландцы то и дело похищают итальянских мафиози ради выкупа. Но не так давно Суини заключил деловое соглашение с Полом Кастеллано, главой могущественной семьи Гамбино, которая контролирует все крупные стройки на Манхэттене. Теперь новый конференц-центр возводится на территории ирландцев. Суини и Кастеллано решают, что сообща они заработают больше, и заключают хрупкий союз. Далеко не все члены их семей рады изменившемуся статусу-кво, тем более что ради этой сделки Суини легко готов пустить в расход собственных людей. Тем временем ФБР собирает новую следственную группу, разрабатывающую деятельность семьи Гамбино. Агенты приглашают в состав группы Глена Кинэна (Титус Уэлливер) — местного полицейского, выросшего в Адской кухне. Коп давно закрывает глаза на деятельность старого приятеля и регулярно получает от него в подарок увесистые конверты с наличкой, но он и не подозревает, что Суини привлекает к делам единственного сына Кинэна.

Кто это сделал

Дж.К. Симмонс

Авторами «Вестис» выступают сценаристы Крис Бренкето и Майкл Пэйнс. Бренкето начинал карьеру на таких шоу, как «Беверли-Хиллз 90210» и «Секретные материалы», и постепенно переключился на криминальные драмы. Он работал над «Нарко» и «Ганнибалом», а затем создал для телеканала MGM+ «Крестного отца Гарлема» и «Отель „Кокаин“». «Вестис» — уже третий его проект для канала. Пэйнс работал над «Крестным отцом» и «Отелем» в качестве сценариста, а в «Вестис» дорос до шоураннера.

Еще одним исполнительным продюсером значится Алан Тейлор, в первую очередь известный как успешный телевизионный режиссер — он работал над «Римом», «Сопрано» и «Игрой престолов», помогал Райану Кондалу со вторым сезоном «Дома Дракона». В «Вестис» Тейлор поставил два первых эпизода, а затем передал режиссерское кресло Крису Грисмеру («Милые обманщицы», «Дневники вампира», «Квантовый скачок»).

Актерский состав возглавляет Дж. К. Симмонс — лауреат премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в драме Дэмьена Шазелла «Одержимость». Симмонсу не впервой блистать на телевизионных экранах: тюремная драма «Тюрьма ОZ» с его участием стала одним из первых хитов HBO, а вот сериал «Двойник» закрыли слишком рано. В «Вестис» Симмонс делит экранное время с Титусом Уэлливером, известным по роли Гарри Босха в одноименном сериале Prime Video. Впрочем, спившийся коп из Нью-Йорка Глен Кинэн меньше всего похож на знаменитого лос-анджелесского детектива, общее у них только то, что оба носят значки и успели побывать во Вьетнаме.

Звезда «Гранчестера» Том Бриттни играет молодого протеже Суини — Джимми Рорка, для которого верность друзьям не пустой звук. Роль его девушки Бриджит досталась Саре Болгер из «В пустыне смерти». Бриджит, пожалуй, наиболее интересный персонаж «Вестис», потому что она не просто девушка гангстера, а бывший боец Ирландской республиканской армии, сбежавшая в Штаты от тюрьмы и начавшая новую жизнь. И, как часто бывает, прошлое нагоняет девушку в самый неподходящий момент.

Как это выглядит

Стэнли Морган и Том Бриттни

«Вестис» выглядит как вариация прошлогоднего «Гангстерленда», где вместо Броснана и Харди — Симмонс и Бриттни. Повествование набирает обороты с первой же сцены и открывает большой простор для конфликтов: между ирландцами и итальянцами, между Полом Кастеллано и его правой рукой Джоном Готти (Хеймиш Аллан-Хэдли), между Суини и Джимми, между Бриджит и ее ирландским прошлым, между Кинэном и Суини… К сожалению, все эти конфликты быстро становятся предсказуемыми, сюжетная линия с ИРА в сериале про мафию кажется лишней, а некоторые поступки персонажей — притянутыми за уши. Справедливости ради другие действующие лица указывают на возможные несостыковки в планах и прямым текстом говорят, например, что никто не поверит, будто бы ближайший подручный мафиозного босса внезапно слетел с катушек, ограбил ювелирный магазин и сбежал в Бостон, но герои все равно поступают по-своему, а затем разгребают последствия.

Экшена в сериале не так много, но тот, что есть, подается динамично, зрелищно и изобретательно, пусть и местами скомкано. Так, например, сцена с ограблением ночного клуба колумбийцев, к которой персонажи готовились всю третью серию, занимает всего пару минут экранного времени, половину из которого кашляющие и чихающие персонажи бегают туда-сюда в дыму. С другой стороны, за этими разборками хотя бы весело смотреть (подручные Джимми постоянно выглядят слишком везучими идиотами), а «Вестис» может предложить и куда более отталкивающие кадры: герои не только творят ерунду и запивают пивом виски, но и отрезают языки, разделывают мертвые тела и таскают с собой отрубленные конечности. Однако большая часть жести все же остается за кадром.

Что пишет пресса

Джессика Фрэнсис Дьюкс и Титус Уэлливер

Пресса сериал сдержанно хвалит, называя смесью «Сопрано» с «Острыми козырьками». На сегодняшний день «Вестис» удерживает 70%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes (на основании 14 рецензий) и имеет оценку 61 из 100 на Metacritic. Зрители с такими оценками согласны: 66% на Rotten Tomatoes, 6,3 балла на Metacritic и 7,6 — на Кинопоиске.

Все без исключения рецензенты хвалят сильный актерский состав. «Том Бриттни наделяет Джимми удачным сочетанием ума и идеализма, а Бриджит в исполнении Сары Болгер одновременно очень уязвима и обладает стальными нервами», — пишет The Guardian. «Особенно притягательны Симмонс и Уэлливер, — возражает TV Guide. — Они передали своим персонажам накопленную многолетнюю усталость и чувство беспокойства по поводу неопределенного будущего, ожидающего их теперь, когда они достигли рубежа среднего возраста». «Симмонс и Уэлливер хороши, — добавляет Screen Rant, — но есть и другие актеры, которые незаметно и убедительно демонстрируют впечатляющую игру и крадут каждую сцену со своим участием. Это и Том Бриттни, и Хеймиш Аллан-Хэдли, который создал на экране лучший образ Джона Готти со времен Арманда Ассанте в „Готти“ 1996 года».

При этом в обзорах хватает критики. Многие отмечают, что, несмотря на все старания актеров, у зрителей просто не получается переживать за персонажей. «„Вестис“ больше всего страдает от острой нехватки убедительных главных героев, — пишет Variety. — В лучшем случае зрители останутся равнодушны к тому, удастся ли группе Суини успешно присвоить себе миллионы долларов путем мошенничества и коррупции, в худшем — будут откровенно враждебны к персонажам». «„Вестис“ снят слишком профессионально, чтобы быть несмотрибельным, но слишком неизобретательно, чтобы быть интересным, — подытоживает The Hollywood Reporter. — Самая вопиющая проблема сериала — это персонажи, а точнее, их отсутствие. Практически каждый на экране больше похож на избитое клише, чем на личность с выраженной индивидуальностью и глубоким внутренним миром».

Вердикт

«Вестис» — бодрая гангстерская драма с впечатляющим актерским составом, хорошим темпом и динамичным экшеном. К сожалению, персонажи, несмотря на все старания актеров, не всегда вызывают зрительскую симпатию. Однако если вы соскучились по сериалу в духе «Острых козырьков», «Сопрано» или «Гангстерленда», «Вестис» вполне сможет скрасить вечер-другой.

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Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)