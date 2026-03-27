Ведьмы из 1990-х, TikTok и культовый провал: что известно о «Практической магии 2» с Сандрой Буллок и Николь Кидман

11 сентября 2026 года в мировой прокат выходит «Практическая магия 2» — сиквел культового фэнтези 1990-х с Сандрой Буллок и Николь Кидман. Из-за низких сборов фанатам пришлось ждать продолжения 28 лет. Собрали в одном материале все, что нам известно о возвращении сестер-ведьм Оуэнс на экраны.

О чем был первый фильм

После смерти родителей сестер Салли и Джиллиан Оуэнс воспитали эксцентричные тетушки (Стокард Ченнинг и Дайэнн Уист). Вместе с фамилией девушкам передались ведьмовские силы и родовое проклятие: их избранники обречены на гибель. Скромная и осторожная Салли (Сандра Буллок) пытается влиться в общество, в то время как бунтарка Джиллиан (Николь Кидман) меняет ухажеров с такой скоростью, что злой рок не успевает настичь их. Одним из любовников Джиллиан оказывается красавец-болгарин Джимми Ангелов (Горан Вишнич) с психопатическими наклонностями, совершенно не соответствующими его фамилии. Сестрам удается избавиться от мужчины с помощью колдовства и сковороды, но Ангелов продолжает преследовать их даже после смерти.

За что любят оригинал

Фильм заработал культовый статус у женской аудитории. «Практическая магия» строилась не только на романтическом флере и мистическом антураже, но и на темах сестринства, женской взаимовыручки и преодоления абьюзивных отношений. Для конца 1990-х это звучало особенно актуально: разговор о домашнем насилии уже вышел за пределы частной жизни и стал весомой частью общественной повестки. Об этом говорили феминистки, музыкантки и политики. В 1994-м Билл Клинтон подписал «Закон о насилии в отношении женщин», одним из главных авторов которого был Джо Байден, тогда еще сенатор от штата Делавэр.

Горан Вишнич и Николь Кидман, «Практическая магия» (1998) Сандра Буллок и Эйдан Куинн, «Практическая магия» (1998)

Сестры Оуэнс (как и их тетушки) стали частью волны переосмысления образа ведьмы в поп-культуре. К этой же тенденции относились образы Уиллоу Розенберг из «Баффи», старшеклассниц из «Колдовства», Сабрины и сестер Холливелл из «Зачарованных». Эти героини воплощали идеи сестринства и женской автономии, в отличие от ведьм 1970-х и 1980-х, которые почти всегда ассоциировались с угрозой и проклятием, как в «Суеверии», «Суспирии», «Ведьмах» Николаса Роуга или даже уютном хеллоуинском хите «Фокус-покус».

Постепенно влияние миллениальского хита распространилось и на новое поколение зрителей. Сцены из «Практической магии» будто созданы для коротких вертикальных видео. Новая волна интереса к ведьмам, особенно заметная после появления #WitchTok в 2020 году, и мода на эстетику 1990-х лишь увеличили популярность фильма. Зумеры открыли его для себя в TikTok и сохраняли в Pinterest мудборды с образами героинь.

В 2022 году набрал популярность тренд whimsigoth — визуальный стиль в моде и дизайне, сочетающий в себе причудливую сказочную эстетику бохо с готикой и гранжем. Одним из локомотивов этого направления стал дом сестер Оуэнс. Благодаря сочетанию запроса на комфортное кино и эстетический эскапизм, не стареющих феминистских подтекстов и полижанрового наполнения «Практическая магия» смогла найти себе новую аудиторию.

Сандра Буллок и Николь Кидман, «Практическая магия» (1998)

Волна популярности в соцсетях быстро привела к росту просмотров на стримингах. Спустя четверть века после релиза, 1 октября 2024 года, «Практическая магия» ворвалась в топ-10 самых популярных фильмов на платформе HBO Max, сразу заняв пятую строчку чарта. К тому моменту отдельные сцены фильма уже стали вирусными в соцсетях. Главным хитом оказалась легендарная сцена приготовления полуночной «Маргариты». Кухонные танцы семьи ведьм под «Coconut» Гарри Нилссона превратились в ежегодный осенний ритуал: пользователи вновь и вновь воспроизводят эту сцену, превратив ее в символ домашнего уюта, сестринства и взаимной поддержки.

Что известно о сиквеле

Сюжет приходит в движение, когда Кайли, старшая дочь Салли Оуэнс, обнаруживает в себе магические способности и узнаёт о фамильном проклятии. В оригинальном фильме Кайли и ее младшая сестра Антония появлялись еще детьми. Разные поколения ведьмовского семейства объединяются, чтобы положить конец заклятию, преследующему их на протяжении многих десятилетий. Для этого им придется не только пошуметь в родном Массачусетсе, но и отправиться в Великобританию.

Николь Кидман и Сандра Буллок, «Практическая магия 2» (2026)

Сандра Буллок и Николь Кидман вернулись к своим ролям, а заодно взяли на себя продюсерские функции. Эксцентричных тетушек Джет и Фрэнни снова воплотили 78-летняя Дайэнн Уист (обладательница премий «Оскар» за фильмы «Ханна и ее сестры» и «Пули над Бродвеем») и 82-летняя Стокард Ченнинг (номинантка на «Оскар» за «Шесть степеней отчуждения»).

Каст пополнили Джои Кинг и Мэйси Уильямс в роли дочерей Салли — Кайли и Антонии Оуэнс (в оригинале Кайли играла 10-летняя Эван Рэйчел Вуд). Ли Пейс изобразил Иэна Райта — эксперта по оккультизму и романтический интерес героини Буллок. Шоло Маридуэнья, звезде супергероики «Синий Жук», досталась роль возлюбленного Кайли, которому предначертано пасть жертвой проклятия. Роль враждебного чернокнижника взял на себя Солли Маклауд.

В режиссерском кресле Гриффина Данна сменила известная датская постановщица Сюзанна Бир. Она сделала себе имя фестивальными драмами «Братья», «После свадьбы» и «Месть» (последний фильм получил «Оскар» в 2011 году, обойдя «Клык» Лантимоса, «Бьютифул» Иньярриту и «Пожары» Вильнёва). Режиссерка уже работала с Сандрой Буллок над хоррор-хитом Netflix «Птичий короб», а с Кидман — над сериалами «Отыграть назад» и «Идеальная пара».

Сценарий сиквела соавтор первой части Акива Голдсман написал совместно с Джорджией Притчетт (сериалы «Вице-президент» и «Наследники») и Келли Марсел (трилогия про Венома). Продюсер обеих частей Дениз Ди Нови подчеркивает, что она и новые авторы «чувствуют ответственность перед первым фильмом».

Почему сиквел сняли лишь 28 лет спустя

Все просто: «Практическая магия» стоила 75 млн долларов, а в мировом прокате собрала лишь 94 миллиона. Финансовый результат не располагал к созданию кинофраншизы. В 2000-х Сандра Буллок и Николь Кидман вошли в число самых востребованных голливудских актрис, а их гонорары выросли до 15–20 миллионов за фильм. При таких затратах продолжение «Практической магии» пришлось бы делать с существенно большим бюджетом, что было трудно оправдать после скромных сборов первой части. Дополнительным препятствием стала позиция Буллок: после провала «Скорости 2» и слабых кассовых результатов «Мисс Конгениальности 2» актриса не горела желанием сниматься в продолжениях.

Джои Кинг, «Практическая магия 2» (2026)

Наиболее благоприятные условия для возвращения фильма создало отношение нового поколения к поп-культуре, своего рода фантомная ностальгия по 1990-м. Зумеры и Альфа возвращают популярность Deftones, с удовольствием слушают Nirvana и No Doubt, покупают CRT-телевизоры и переосмысляют моду тридцатилетней давности в современном стритвире. Вместе с неожиданным интересом к винтажной музыке и видеоиграм пришло время и для кино: продолжения спустя десятилетия получили «Битлджус», «Фокус-покус», «Смерч», «Кэндимэн», «Колдовство», «Джуманджи» и даже «Матрица». Учитывая статус «Практической магии» как одного из главных уютных фильмов осеннего сезона, сиквел вполне органично вписывается в эту тенденцию.

Какие еще проекты входят во франшизу

Роман Элис Хоффман «Практическая магия» вышел в 1995 году. Помимо одноименной экранизации, в 2004 году CBS совместно с Warner Bros. пытались поставить сериальную версию под названием «Сэдбери», однако проект заглох на стадии пилота. Литературному первоисточнику повезло больше: Хоффман написала приквелы «Правила магии» (2017) и «Уроки магии» (2020), а также прямое продолжение «Книга магии» (2021), которое и легло в основу нового фильма. В 2026 году вселенная добралась до сцены: в разработку запустили бродвейский мюзикл по «Практической магии» с музыкой Норы Джонс и Грегга Ваттенберга.

Когда выйдет фильм

Мировая премьера «Практической магии 2» состоится 11 сентября 2026 года.

Автор: Максим Бугулов