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Marvel показала трейлер «Мстители: Доктор Дум»

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Marvel выпустила первый полноценный трейлер «Мстители: Доктор Дум», главного злодея в котором сыграл Роберт Дауни — младший.

По сюжету к Мстителям присоединяются Фантастическая четверка и Люди Икс, в том числе профессор Ксавьер, Магнето, Мистик, Циклоп и Гамбит. В это время Доктор Дум готовится развязать войну, которая затронет все мультивселенные. В трейлере показали битву антагониста с Тором (Крис Хемсворт), а также возвращение героя Криса Эванса.

Роли исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Себастиан Стэн, Льюис Пуллман, Алан Камминг, Пол Радд, Патрик Стюарт и другие. В фильме также появятся Локи (Том Хиддлстон), Елена Белова (Флоренс Пью), Черная Пантера (Летиша Райт).

Режиссерами выступили Энтони и Джо Руссо. В зарубежный прокат «Мстители: Доктор Дум» выйдет 18 декабря.

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