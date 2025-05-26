Умер Сэм Нил

Сэм Нил, новозеландский актер, больше всего известный по роли Алана Гранта в «Парке Юрского периода», умер в возрасте 78 лет. Об этом объявили родные актера в его соцсетях.

Причину смерти не назвали, однако заявили, что актер скончался в Сиднее в кругу семьи. Нил несколько лет боролся с раком и объявил о ремиссии всего за несколько месяцев до кончины. Заболевание, по словам близких актера, так и не вернулось.

Сэм Нил родился в 1947 году в Северной Ирландии, но в возрасте семи лет переехал в Новую Зеландию вместе с родителями. В университетские годы он начал играть в театре, а в 1970-х исполнил первую роль в кино.

Среди прочего Нил сыграл в таких фильмах, как «Одержимая», «Охота за „Красным октябрем“», «В пасти безумия», «Двухсотлетний человек» и «Сквозь горизонт». На телевидении он появлялся в том числе в «Великом Мерлине», «Тюдорах» и «Острых козырьках». А роль палеонтолога Алана Гранта он исполнил в трех картинах по франшизе «Парк Юрского периода».

Фото: Robert Marquardt / Contributor via Getty Images

Источник: Deadline