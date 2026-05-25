Вышел первый трейлер «Минотавра» Андрея Звягинцева

Французский журнал Télérama опубликовал дебютный трейлер фильма «Минотавр» — первой за девять лет работы Андрея Звягинцева, постановщика «Левиафана» и «Елены».

Сюжет картины основан на «Неверной жене» Клода Шаброля. Действие разворачивается в небольшом российском городе в 2022 году вокруг семьи предпринимателя Глеба (Дмитрий Мазуров). Он переживает трудности на работе и начинает подозревать в измене супругу Галину (Ирис Лебедева).

Сценарий «Минотавра» Звягинцев написал в соавторстве с Семёном Ляшенко, а роли в ленте также исполнили Юрий Завальнюк, Варвара Шмыкова и Борис Кудрин.

Премьера фильма состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где он получил Гран-при жюри. В зарубежный прокат кино выйдет осенью: во Франции — 14 октября, а в Северной Америке — 20 ноября.