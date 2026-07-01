Чичиков на Диком Западе, турецкий мусорный криминал и иранский партизанский фильм: 5 находок фестиваля «Зеркало»

В Иванове завершился 20-й фестиваль «Зеркало», который, помимо кино, включал в себя выставки и концертные программы. «Зеркало» сохраняет международный статус, поэтому здесь на призы, кроме российских картин, претендуют иностранные фильмы, успевшие засветиться на других смотрах — от Берлинале до Роттердама. Никита Демченко ознакомился с конкурсной программой и выбрал пять самых удивительных находок отборщиков «Зеркала».

Главный приз

Кеннет (Питер Муллан) — пожилой экскурсовод в туристическом центре Арберлоха, развлекающий бабуль в образе знаменитого сэра Дугласа Уэзерфорда, философа и изобретателя XVIII века, которого мужчина с гордостью называет своим предком. Мысль об этой родственной связи — фактически единственная опора для Кеннета, недавно похоронившего жену и ныне живущего в компании смышленой собаки. Ставший привычным порядок вещей вдруг рушится с приездом кинематографистов, затеявших съемки популярного фэнтези-сериала «Белый олень из Эмберфелла». Шотландская глубинка вмиг превращается в место паломничества для поклонников телешоу — шумных гиков с накладными эльфийскими ушами, и тихая жизнь Кеннета оказывается под угрозой. Впрочем, так просто сдаваться мужчина не намерен.

Дебют Шона Данна, участвовавший в Роттердамском кинофестивале, пожалуй, самый зрительский фильм конкурсной программы «Зеркала». За каскадом меташуток про «Игру престолов» и алчную киноиндустрию кроется достаточно простая история о старении, одиночестве, эскапизме и ловушках, в которые можно попасть, если сотворить себе кумира и строить идентичность, полагаясь исключительно на историческую память или любимые эпизоды сериалов.

Приз за лучшую режиссуру

Исмет (Кемаль Бурак Алпер) — застенчивый и молчаливый портовый грузчик, влачащий довольно незавидную, полную тягот жизнь. Дома — тяжелобольная мать, на работе — агрессивные коллеги и постоянные задержки зарплаты. Нечто похожее на поддержку Исмету оказывает только друг детства Дого (Бурак Чан Доган) — прямолинейный, не склонный к соблюдению личных границ темщик, который работает на банду влиятельного бизнесмена Шекерджи, противостоящую другой группировке — ОПГ «Мухи». Название символическое, потому что воюют криминальные синдикаты за мусор, который привозят в Турцию по морю со всех уголков света. Со временем в конфликт втягивают и нуждающегося в деньгах Исмета, и ему придется выбрать сторону.

Турецкого дебютанта Нури Джихана Оздогана, также побывавшего в программе Роттердама, можно сравнить с мусорщиком: свое кино он собирает из материалов не первой свежести., Предугадать, чем и для кого кончится погружение в мир бандитизма, сможет любой зритель, видевший больше двух-трех криминальных драм. Из-за мусорных куч здесь торчат уши Скорсезе и Рефна, а в финале и вовсе кажется, что Оздоган решил переснять «Кончится лето» (лодка, пляж и братоубийство). Не заскучать позволяет сеттинг. Если войны группировок мы уже видели не раз, то вот неоткрыточную Турцию с горами отходов и бегающими крысами вместо роскошных пейзажей Босфора в кино показывают не так уж часто. То же можно сказать об аутентичном саундтреке: если новых кинематографических впечатлений получить не удастся, то вот пополнить плейлист турецким рэпом — вполне.

Приз зрительских симпатий

Иранский режиссер-эмигрант (его играет реальный кинематографист Бехруз Себт Расул) возвращается на родину, чтобы снять игровой фильм с участием непрофессиональных детей-артистов. В процессе кастинга он общается со школьниками на не самые детские темы (от любви до эмиграции и женской эмансипации) и набирает актерскую труппу. Однако разрешения на съемки у героя нет, поэтому работать приходится скрытно.

«Без разрешения» — художественная реконструкция реальных событий, то есть докудрама, которая в Иваново доехала после участия в основном конкурсе Пусанского фестиваля и еще парочки международных премьер. На главные смотры — в Канны и Венецию — фильм Хассана Назера не попал, и это закономерно. Едва ли европейскую публику и искушенных поклонников ближневосточного кино получится удивить реэнактментом, эзоповым языком или документальным экспериментом с участием несовершеннолетних (см. «Домашнюю работу» Киаростами). Впрочем, назвать «Без разрешения» набором общих мест будет несправедливо. Холодность и вторичность режиссерского метода компенсируют актеры, которые, несмотря на нежный возраст, весьма тонко чувствуют противоречивость окружающего мира. Их взгляд снизу обеспечивает фильму необходимый нерв и возводит его до политического жеста — не самого дерзкого и радикального, но все же волнующего.

Приз зрительских симпатий

Стриндлер (Алекс Кокс) — худощавый пожилой мужчина с аристократическими манерами, элегантным костюмом-тройкой и котелком — приезжает на повозке в захудалый городок на Диком Западе. Одним он представляется чиновником, другим — странствующим проповедником. Но предложение, с которым загадочный турист прибыл, для всех одинаково — за баснословные деньги купить имена умерших мексиканцев, чтобы продать их правительственным ведомствам, которым нужны доказательства того, что нежелательных иностранцев не пускают на американскую землю.

Вам не показалось. Алекс Кокс, друг британских панков и режиссер «Сида и Нэнси», на старости лет вдруг обратился к классической русской литературе, так что сюжет про странника, скупающего мертвые души, не совпадение, а экранизация Гоголя. Само собой, крайне вольная (русский след тут выдает разве что романс «Очи черные» на открывающих титрах, сделанных с оглядкой на лучшие спагетти-вестерны). В остальном же это кино сугубо американское. Не только формально, но и содержательно: придерживающийся левых взглядов Кокс использует гоголевскую фабулу, чтобы даже не покритиковать, а просто подколоть Трампа и его антимигрантскую политику, патетически произнести риторический вопрос: «Америка, куда ж несешься ты?»

Четверо друзей из разных городов встречаются в кафе и после череды абстрактных разговоров о гречишном чае и психотерапии принимаются играть в игру под названием «Пустое место». Каждому предлагается по очереди сесть на стул и наполнить пространство своей энергией. После этого пути молодых людей надолго расходятся, но каждый из них продолжает заполнять пустоту вокруг — теперь уже своим творчеством: литературой, кинематографом или перформативным искусством.

Никита Миклушов — выпускник экспериментальной мастерской Алексея Учителя во ВГИКе, один из самых ярких представителей российского независимого (фактически андерграундного) кино. В его короткометражке «Мох» разыгрывалась драма взросления на фоне лесов, в 30-минутном фильме «Лицо твое пейзаж» Миклушов намеренно отказался от аудиоряда, а в «Цензурократии» режиссер превращал московские пейзажи и человеческие тела в одно сплошное размытое пятно. В общем, зрители Миклушова — всегда соучастники какого-нибудь эксперимента, но еще никогда 28-летний автор не был так беспощаден к их мочевым пузырям. «Пустые места» длятся, точнее, тянутся, два с половиной часа. Из аттракционов здесь разве что камео Максима Добромыслова (единственный момент, когда Миклушов позволяет себе комическую разрядку) да секс-сцена в лесу. Весь остальной хронометраж уходит под анемичное бытописание и созерцание повседневности через рамку кадра, то есть на пустоту, которую публике предлагается заполнить самостоятельно.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)