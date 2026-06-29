Вышел первый трейлер «Оборотня» Роберта Эггерса

Focus Features опубликовала первый трейлер «Оборотня» — нового фильма Роберта Эггерса, постановщика «Маяка», «Ведьмы» и «Носферату».

Действие ленты разворачивается в XIII веке в английской деревушке. Главный герой — земледелец (Аарон Тейлор-Джонсон), на котором лежит проклятие: обращаясь в чудовище, он терроризирует окружающих. Тем временем по следу монстра идет загадочный охотник (Уиллем Дефо).

Роли в хорроре также исполнили Лили-Роуз Депп, Ральф Айнесон и Бодхи Рэй Бретнэк. Сценарий своего пятого полнометражного фильма Эггерс написал в соавторстве со Сьоном, исландским поэтом и писателем, с которым ранее работал над «Варягом».

В зарубежный прокат «Оборотень» выйдет 25 декабря.