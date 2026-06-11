«Матч ТВ» и Кинопоиск заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу

Кинопоиск в рамках долгосрочного сотрудничества с каналом «Матч ТВ» будет эксклюзивно среди онлайн-платформ транслировать 24 матча группового этапа и 11 матчей плей-офф, включая 1 полуфинал и матч за 3-е место.

Трансляции всех матчей Чемпионата будут доступны подписчикам Яндекс Плюса, а записи и обзоры игр можно смотреть по подписке с опцией «Матч Максимум».

При этом на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и тематическом канале «Матч! Футбол 1» будут транслировать 69 игр, включая матч-открытие и финал турнира. Первая игра Мексика-ЮАР состоится уже сегодня, 11 июня в 20:40.

Игры будут доступны и на цифровых ресурсах «Матч ТВ». Повторы и самые интересные моменты, как и в случае с Чемпионатом Европы два года назад, будут также показаны в эфире федерального телеканала.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.