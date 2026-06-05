Sony Pictures представила первый тизер-трейлер фильма «Социальная расплата». Лента, основанная на реальных событиях, служит продолжением «Социальной сети» Дэвида Финчера, однако режиссером на этот раз выступил Аарон Соркин, сценарист «Сети».

В центре сюжета — дата-инженер Фрэнсис Хаген, которая несколько лет проработала менеджером по продукту в отделе социальной открытости соцсети Марка Цукерберга. Именно она раскрыла Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также журналистам The Wall Street Journal внутренние документы компании.

Роль Хаген исполнила Майки Мэдисон («Анора»), репортера WSJ сыграл Джереми Аллен Уайт («Медведь»), а Марка Цукерберга — Джереми Стронг («Наследники»). Также в картине появятся Вунми Мосаку, Билл Бёрр, Билли Магнуссен и другие.

В зарубежный прокат «Социальная расплата» выйдет 9 октября.