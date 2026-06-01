«Доктору Кто» ищут нового шоураннера. Рождественский эпизод отменен

BBC объявила, что отказывается от планов на рождественский спецэпизод «Доктора Кто» и сменит шоураннера фантастического сериала.

Расселл Т. Дэвис и компания Bad Wolf не будут продолжать работу над шоу. Чтобы подобрать новую творческую команду, BBC откроет тендер на конкурсной основе. Подробности об этом обещают раскрыть позже.

В телекомпании объяснили решение желанием «вложиться в долгосрочное будущее сериала» и франшизы в целом. Судя по всему, BBC посчитала, что на данный момент в одиночном эпизоде нет смысла. Поэтому новые авторы «Доктора Кто» сразу займутся полноценным сезоном.

Сам Расселл Т. Дэвис отметил, что так и не закончил работу над сценарием рождественской серии, которую ранее планировали выпустить в конце 2026 года. Более того, роль Доктора еще не предлагали новым актерам, несмотря на то что в финале 15-го сезона в этом образе появилась Билли Пайпер, сменившая Шути Гатву.

О планах на будущее «Доктора Кто» не делали анонсов с тех пор, как Гатва покинул сериал после двух сезонов, а Disney+ объявила об окончании партнерства с BBC. Дальнейшие планы на сериал будут зависеть от исхода тендера.

Источник: BBC