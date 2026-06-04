«Ханна Монтана» по-русски: насколько «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой копирует культовый сериал

4 июня на «Иви» и START вышел подростковый музыкальный сериал «Двойная жизнь Ми» с блогерами Миланой Хаметовой и Давой в главных ролях. Героиня Хаметовой, старшеклассница Мила, скрывает от окружающих, что она популярная певица и блогер Ми. Сюжет повторяет завязку культового шоу с Майли Сайрус, от параллелей с которым создатели не открещиваются, открыто называя свой проект «комедией в духе „Ханны Монтаны“».

У целевой аудитории «Двойная жизнь» вызвала раздраженный сарказм: зрителей уже бесит лавина провальных ремейков и перезапусков классики, которые паразитируют на ностальгии миллениалов и существующих формулах. Мы посмотрели первые две серии «Двойной жизни Ми» и попробовали разобраться, так ли уж плох новый проект в медиавселенной Миланы Хаметовой и действительно ли он копирует сериал Disney с Майли Сайрус.

О «Ханне Монтане»

«Ханна Монтана»

«Ханна Монтана» — подростковый хит нулевых, запустивший карьеру Майли Сайрус. Шоу рассказывает о двойной жизни подростка-звезды — эта сюжетная формула стала удачным попаданием шоураннеров Disney в поколение детей, заставших начало глобализации и очередной ревайвал американской мечты о том, что нет ничего невозможного.

Днем героиня ХМ Майли Стюарт ходит в школу, переживает из-за мальчиков, стервозных одноклассниц и прыщей, а по вечерам надевает парик, преображается в суперзвезду Ханну Монтану, посещает вечеринки знаменитостей и собирает стадионы. Свою звездную субличность Майли старательно держит в тайне от одноклассников и учителей (а поначалу еще и от самых близких друзей).

Основной конфликт «Ханны Монтаны» в столкновении двух миров — Майли пытается найти между ними какой-то баланс. Как раз на совмещении полярностей и строится весь юмор и очарование сериала. В Майли школьницы легко находили себя, а в Ханне — отражение своей мечты о славе, главной фантазии миллениалов в нулевые.

В целом это простенький комедийный сериал с абсурдными хуками, надуманными проблемами, наивными решениями. Главная мораль сводится к тому, что в любой ситуации важно оставаться собой независимо от того, выступаешь ты на сцене перед огромной толпой или тихонько сидишь на последней парте, пытаясь понять, что такое митохондрии.

От сезона к сезону (всего их было четыре) сериал взрослел вместе со своей героиней, но общая легкость, а местами и слащавая фантазийность, всегда оставались основой «Ханны Монтаны». Иногда сценаристы вбрасывали в сюжет какие-то душещипательные моменты, например когда экранная Майли и ее папа вспоминают маму, которая по сюжету умерла несколько лет назад, и вместе в диалоге проживают потерю. А под занавес создатели отвели несколько серий на рефлексию Майли о кризисе, переменах и переизобретении себя. Но такие ситуации и линии были скорее исключением на фоне общей беззаботности и комедийности с вечным переигрыванием актеров.

Почему «Ханне Монтане» вообще не нужен ремейк

«Ханна Монтана»

С высоты 2026 года очевидно, что «Ханна Монтана» устарела. Если в подростковом возрасте мы могли по-доброму смеяться над гипертрофированными кривляниями ее героини, то сейчас они выглядят откровенно нелепо. Реальность Майли-Ханны совсем оторвана от сегодняшнего настоящего мира, и большинство ее псевдопроблем сейчас не тронут аудиторию. Некоторые линии вызывают большие вопросы. Например, один из друзей-ровесников Майли (а ей примерно 13–14 лет) фанатеет от ее звездного альтер эго и регулярно повторяет, как «хочет ее» и мечтает о «влажном поцелуе» с певицей. При этом в сериале после этих реплик звучит закадровый смех. Сегодня уже ни для кого не новость, что конвейер подростковых сериалов Disney и Nickelodeon строился на постоянном абьюзе и эксплуатации детского труда.

Все это не значит, что «Ханна Монтана» — плохой сериал. Просто это шоу — продукт своего времени, и его культурные нормы соответствуют той реальности. Конечно, ностальгия делает свое дело, и в сердцах тех, кто вырос на сериале, всегда останется место для уютного и легкомысленного балагана и тех бесхитростных и прямолинейных уроков, которые можно из него усвоить. Тем не менее тот гигантский разрыв, что существует между проблемами Майли Стюарт и проблемами современных подростков, вряд ли получится преодолеть ремейком или перезапуском. 20-летняя пропасть сама по себе создаст полностью новую историю, новые движки и новые проблемы. Собственно, ровно так и получилось с «Двойной жизнью Ми».

О «Двойной жизни Ми»

Милана Хаметова

Сериал «Иви» и START — тоже история о школьнице, которая совмещает учебу с поп-карьерой, но держит это в секрете. Папа Милы (его сыграл Дава) — директор в ее же школе. У них с дочерью доверительные и полные понимания отношения, но эта идиллия рушится, когда невестой папы становится чиновница Анжела (Софья Каштанова), выступающая за «нравственную чистоту детей» и желающая запретить «глупую музыку» вроде той, что поет сама Ми. Чиновница называет такое творчество «самым бессмысленным и самым опасным элементом музыкального синдиката».

Мила, как и Ханна, живет две жизни — школьницы и поп-звезды. А еще она дочь одинокого отца, который собирается жениться на женщине, которая терпеть не может звездное альтер эго его же дочери. Популярность Ми раздражает серьезных взрослых теть, не могущих понять и принять, что подростки сегодня и подростки полвека назад — это совсем разные люди.

Не нужно сильно погружаться, чтобы проследить в завязке явные параллели с диснеевским хитом нулевых, но даже по синопсису видно: создатели пошли дальше и добавили в шоу более глубокий горизонтальный конфликт, актуальный именно для современных подростков.

Сериал выпустили прямо в юбилейный для «Ханны Монтаны» год: в марте исполнилось 20 лет с момента премьеры шоу, а еще в 2026-м выходил спешел, благодаря чему тайтл вернулся в инфополе. То есть проект хоть и стар, но сложно выбрать лучший момент, чтобы прокатиться на его славе. Возможно, команда шоураннеров решила оседлать хайп-трейн, но мы все же рискнем выступить их адвокатами и сказать: сделали они это с чувством, толком и расстановкой, потому что не просто скопировали формулу «Ханны Монтаны», а скорее использовали ее как стартовый капитал для привлечения внимания.

Кто это снял

Владислав Солодов и режиссер Анна Соловьева-Карпович

За проект отвечает команда «Киноцех» — молодая белорусская студия, которая сняла и выпустила трилогию «Не одна дома» с Миланой Хаметовой и Давой. Студию основали Андрей Липов и Макс Максимов. Фокус продюсеров — семейные комедии и работа с блогерами как обладателями огромной аудитории, которая пойдет в кино и на стриминги смотреть на своих любимцев. Расчет полностью оправдался: за последние три года релизы «Киноцеха» суммарно собрали более 1,8 млрд российских рублей.

Шоураннером «Двойной жизни Ми» выступил Максим Казанцев — продюсер, сценарист, автор канала и подкаста «Серийный человек». В его послужном списке — комедия с Сергеем Гармашем «Доктор Гаф», сериал ТНТ «Просто Михалыч», а с «Киноцехом» он уже сотрудничал как сценарист на «Робоняне» и «Мой папа — медведь 2». Режиссер сериала — Анна Соловьёва-Карпович, еще один птенец «Киноцеха». Она работала с продюсерами над семейной комедией «Драники». А одна из сценаристок — Олеся Тарасова, выпускница академии «В первых титрах» Дарьи Лебедевой, той самой, что сняла народный хит прошлого года «Сводишь с ума».

Чем похожи и чем отличаются «Ханна Монтана» и «Двойная жизнь Ми»

Мария Герасимова, Милана Хаметова и Маргарита Силаева

Сериалы такого формата работают как своего рода супергероика: девочки-школьницы перевоплощаются в кого-то более известного и пытаются совместить это с ежедневной подростковой рутиной. Обычно они используют какой-то внешний атрибут, который разграничивает одну реальность от другой, и окружающие удивительным образом не узнают персонажа за очками или париком. В «Ханне Монтане» этим атрибутом был парик: как только Майли надевала его, она моментально становилась поп-звездой, и даже самые близкие друзья не узнавали подругу за копной блондинистых волос. В «Двойной жизни Ми» создатели тоже использовали парик, добавив к нему очки (к слову, почти такие же, как у Кларка Кента).

Но если в «Ханне Монтане» противостояние «звездная субличность — школьница» существует само по себе и является основой движка, то в «Двойной жизни Ми» это только часть замеса и вспомогательный инструмент для движения основного конфликта. Завязка из «Ханны Монтаны» в «Двойной жизни Ми» действительно есть, однако она обросла не только артефактами эпохи блогинга и российскими реалиями, но и проблемами, которые делают историю масштабнее, комплекснее и злободневнее.

В «Двойной жизни Ми» на первый план выходит вечная проблема поколений, она сдабривается актуальным социальным контекстом. Здесь взрослые не просто не понимают детей, но и стремятся защитить их от всего подряд. Они не понимают, что дети поколения Альфа растут быстрее, что они уже опробовали свободу и точно не хотят ее терять. И хотя свобода сама по себе может быть опасной, старшее поколение все чаще выбирает путь запретов и тотальных ограничений, а не гибкость и обучение ответственности.

Олицетворением идеологии запретов и антагонисткой становится Анжела. Вот несколько ее цитат, которые расскажут о персонаже больше, чем мы:

«Что может быть лучше чашки кофе после очередного обоснованного запрета?»;

«Я взрослая — мне виднее»;

«Бедному народу не хватает мозгов, чтобы понять, что это слушать нельзя».

Герои Милы и ее друзей стали собирательным образом свободолюбивого и мудрого подростка, который противостоит системе ограничений. Субличность блогера и певицы Ми — это инструмент, используемый Милой в этой борьбе, чтобы ее услышали. Мила-школьница — тихая и даже немного забитая на фоне чикуль-одноклассниц, но как только она снимает очки и надевает парик, то сразу становится воином, который умеет постоять за себя и не собирается разрешать какой-то чиновнице определять, что ей можно слушать и петь, а что нельзя.

Вердикт

Давид Манукян и Ангелина Поплавская

«Двойная жизнь Ми» — это не ремейк и не повторение формулы «Ханны Монтаны», хотя общие элементы у шоу есть. Главный конфликт «Ханны Монтаны» — личный: Майли пытается найти себя между двумя мирами и понять, что нравится ей самой, а что навязано обществом и окружением. Главный конфликт «Двойной жизни Ми» — социальный, и уже внутри него живут семейная и личная драмы. «Ханна» — в первую очередь комедия, а «Двойная жизнь Ми» больше похожа на драмеди (по крайней мере, по первым двум сериям).

Каждая героиня буквально олицетворяет свое поколение. Во времена Майли пределом мечтаний для большинства было стать знаменитостью, а Мила и ее друзья хотят свободы, потому что живут в эпоху, запрещающую детям танцевать в TikTok и играть в Roblox. Волна хейта в адрес проекта на этапе анонсов и тизеров исходила прежде всего от миллениалов, которые застали «Ханну Монтану» и увидели в новом тайтле схожие черты. При этом «Двойная жизнь Ми» адресована и создана для поколения Альфа, которое почти наверняка ничего не знает про сериал Disney. Как раз для этих детей российско-белорусский проект преподносит рабочий и актуальный нарратив, соответствующий их проблемам и интересам.

Конечно, сериал, по сути, построен на своего рода культе личности Миланы Хаметовой: она единственная ученица, которая сделала домашку, она понимающая дочь, она хорошо поет и при этом не зазнается, она хорошая подруга. Хотя для зрителя со стороны это ощущается откровенно приторно, в контексте социального посыла это как раз выглядит оправданным. Именно ровесники и фанаты Миланы — те самые подростки, для которых и про которых снята история противостояния, именно на имя своей любимицы они придут.

Автор: Аня Устюжанинова (@Annette U)