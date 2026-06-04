У сериала «Красная Поляна» будет второй сезон

«Красная Поляна» — комедия о приключениях авантюристки из Москвы на горном курорте — вернется со вторым сезоном. К главной роли вновь приступила Рината Тимербаева, а новых героев сыграли в том числе Екатерина Вилкова, Тимур Родригез и Екатерина Шкуро. Показываем и рассказываем, что известно о новом сезоне.

О чем будет продолжение

Действие новых эпизодов развернется на курорте Красная Поляна в новогодние праздники. После провала очередной аферы Саша (Рината Тимербаева) и ее друзья-авантюристы соглашаются тайком работать на Каролину (Екатерина Вилкова), организатора роскошной свадьбы арабского принца и русской модели. Однако чем ближе свадьба, тем сложнее становятся поручения команде экстремалов, а помешать их планам намерен Михалыч (Николай Фоменко), у которого не только собственные интересы, но и личные счеты с Каролиной.

Кто работал над вторым сезоном

Режиссером и одним из сценаристов снова выступил Роман Прыгунов, известный по «Беспринципным». Кроме того, сценариями занимались Сергей Левитан, Михаил Осипов и Андрей Орлов, работавшие в том числе над «Баром „Один звонок“», а также Артём Клинков («Баранкины и камни силы») и Олег Липин («Оливье и роботы»). Съемки прошли как на самом курорте Красная Поляна в Кавказских горах, так и в Подмосковье.

А кто в главных ролях?

Сашу и Михалыча снова сыграли Рината Тимербаева и Николай Фоменко. К своим ролям также вернулись Влад Ценёв, Павел Чинарёв, Мирослав Душенко, Полина Давыдова, Екатерина Стулова, Матвей Лыков и другие.

Также к актерскому составу присоединились Екатерина Вилкова, Андрей Ургант, Тимур Родригез и Екатерина Шкуро, которые сыграют новых персонажей.

Когда премьера

Дату релиза второго сезона «Красной Поляны» объявят позже. В сезон войдет десять серий, все они выйдут на Кинопоиске.

