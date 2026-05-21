Начались съемки фильма «Незнайка»

Первый канал, Yellow, Black & White и START объявили о старте съемок «Незнайки» — первой полнометражной адаптации произведений Николая Носова о малыше из Цветочного города.

В центре сюжета окажется сам Незнайка, который мечтает быть полезным, но постоянно попадает в неприятности. После крушения воздушного шара герой попадает в незнакомый город, где его принимают за гениального изобретателя.

Главную роль в фильме исполнит Леонид Басов («Пальма»). Постановщиком выступает Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке» и «Последнему богатырю», а авторами сценария — Алексей Акимов, Константин Гарбузов и Вадим Хлебкович, работавшие над «Вампирами средней полосы».

Кроме того, в актерский состав «Незнайки» вошли Никита Кологривый (Смекайло), Сергей Лавыгин (Пилюлькин), Даяна Гудз (Синеглазка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик), Владимир Тяптушкин (Шпунтик) и другие.

Фильм планируют выпустить в прокат 1 января 2028 года.

