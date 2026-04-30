«Последнее дело майора Чистова»: детектив Евгения Водолазкина, где ищут не убийцу, а душу

В «Редакции Елены Шубиной» и Яндекс Книгах вышел новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» (аудиоверсию озвучил Алексей Багдасаров). Это первый детектив автора бестселлеров «Брисбен», «Авиатор» и переведенного более чем на 30 языков романа «Лавр». Рассказываем, как устроен этот неторопливый текст.

О чем это В Петербурге — и не где-нибудь, а на Бармалеевой улице, что бы это ни значило — находят труп нейрофизиолога Георгия Литвина с аккуратным пулевым отверстием во лбу. Разбираться едет майор Каспар Чистов — тучный (авторское определение), самоироничный и склонный к философствованиям, особенно после недавней рентгенограммы черепа. Рентгенограмма возымела своеобразный эффект: майор стал иногда видеть живые скелеты и всерьез задумался о душе. Так что к делу Чистов подходит не только с криминологическими, но и с метафизическими побуждениями. А дело, конечно, непростое: быстро выясняется, что у покойного Георгия был брат-близнец Григорий, и один только этот нюанс путает будь здоров. При первой встрече он ведет себя странно (два года разницы в возрасте между близнецами кого хочешь смутят), но и других подозреваемых наш герой держит на карандаше. Среди них: безутешная, да не совсем вдова Галина; соседка Жанна, самоотверженно восполняющая недостаток любви в жизни своих гостей; мелкий уголовник (и такого же размера предприниматель) по кличке Лелек, мигрант и умелец аристократично сидеть на корточках. Даже художник-коллажист, специалист по кустодиевской купчихе и ее перемещениям по другим известным полотнам, и тот не без мотива. Это мы еще не упомянули домашнего робота И. И. Бармалеева, отвечающего не только за кофе, но и за смыслы, и горе тому читателю, который здесь за чем-то другим.

Кто это написал

Водолазкин из той привилегированной (и весьма скромной по размеру) когорты авторов, которых носят на руках и критики, и читатели.

Любовью этой он заручился с выходом самого, пожалуй, известного своего романа «Лавр» (2012). Текст мимикрировал под житие в декорациях средневековой Руси, но пластиковые бутылки в лесу, уже ставшие хрестоматийными, недвусмысленно намекали, что это все-таки декорации. Роман тут же собрал самые престижные литературные премии страны — «Большая книга» и «Ясная Поляна». Цифры тоже говорят сами за себя: к 2023 году тираж «Лавра» оценивался почти в 300 000 экземпляров (и это без учета электронных книг), а число языков, на которые перевели этот платиновый хит, перевалило за три десятка.

«Лавр» не был дебютным романом — перед тем как стать литературной рок-звездой, Водолазкин успел написать еще парочку книг, а до этого много лет состоял с ними в профессиональных филологических отношениях. «Я очень поздно пришел в сферу писательства, — откровенничал Евгений Германович. — Я занимался наукой, где хорошо себя чувствовал. Но в какой-то момент вдруг понял, что все не помещается только в научные рамки. Наука в конечном счете занимается только материальными вещами». Так филолог-медиевист и ученик легендарного Дмитрия Лихачёва подался на литературные хлеба: «Соловьёв и Ларионов» (2009), «Авиатор» (2016), «Брисбен» (2018), «Оправдание Острова» (2020), «Чагин» (2022).

Секрет его популярности — отдельная тема, но в общем виде рецепт выглядит примерно так: это очень доступные книги о высоком, почти ничем не жертвующие ради своей доступности.

Как это устроено

«Последнее дело майора Чистова» делится на две части. Первая напоминает почти классический теледетектив, снятый очень задумчивым режиссером, питающим слабость к закадровому голосу: повествованием тут заправляет не главный герой и даже не автор, а подчиненный Чистова, лейтенант Егор Ведерников, решивший написать книгу. Лейтенант по ходу дела рефлексирует о природе письма и становится проводником авторской (само)иронии. В этом смысле роман успевает побыть полноценным метатекстом о литературе.

Детективом тоже успевает побыть, но без фанатизма: вторая часть книги по духу напоминает скорее «Диалоги» Платона, чем детектив. Собственно, никакого секрета тут нет. «Как в большинстве моих предыдущих романов, это попытка привить к дичку жанровой литературы нечто совсем иное», — признавался еще до выхода книги Евгений Германович. И это чистая правда: «Лавр», очевидно, лишь примерял на себя рясу жития, ни в коем случае им не являясь; от самых непонятливых Водолазкин даже перестраховался определением «неисторический роман». А в «Авиаторе» фантастика и вовсе пряталась куда-то за книжный шкаф, едва читатель перелистывал первые страницы.

«Последнее дело», в отличие от «Авиатора», играет в жанр всерьез, но все-таки играет. Формально каноны детектива соблюдены: есть подозреваемые, есть мотивы, есть улики и камин, у которого планируется триумфальное разоблачение преступника. Даже артистичный сыщик, успевший окончить два курса в театральном, и тот на месте. Вот только любителям остросюжетного лучше не обольщаться.

О чем это на самом деле

Дело даже не в том, что это откровенно пародийный детектив: Водолазкин то исподволь, то открыто иронизирует над жанровыми клише, без устали хохмит и, что называется, деконструирует. По-настоящему автора интересуют лишь вопросы бытия, и это неизбежно превращает «Последнее дело» скорее в антидетектив: «Чистов почему-то не сомневался, что убийца Григория Литвина будет найден. <...> Гораздо больше его беспокоило отсутствие продвижения в расследовании свойств души как таковой, а также обнаружения смысла жизни».

Водолазкин оставляет на самом видном месте россыпь тем и предлагает над ними призадуматься. Например, особое внимание в романе уделяется «пробелам» — кусочкам повседневной жизни вроде посещения туалета (авторский пример), которые, оказывается, и формируют человека, а не эти ваши войны и революции. В чуть более прикладном русле тема раскрывается применительно к роботу Иван Иванычу, который помогает автору вслух задать набивший оскомину вопрос «Что делает человека человеком?» и понять, снится ли андроидам душа.

Это, разумеется, не все. Еще одной важной темой, которую формулирует сам Водолазкин, оказывается взаимосвязь всего и вся. Так, размышляя об одном важном сюжетном событии, автор заключает:

«Анализируя впоследствии эту причинно-следственную цепочку, я не мог понять, где ее начало. <...> В ходе серьезных размышлений мне стало ясно, что противоположный конец этой цепочки держит Адам, наш общий изгнанный из Рая предок».

Что пишут критики

Критики пока вышло немного, но роман встретили противоречиво. «Английская детективная традиция, цитаты из русской классики, разговоры о прошлом, бесконечные двойники, ненадежные и сменяющие друг друга рассказчики — все ведет к одной точке: к месту, где сознание расходится с интеллектом, к точке существования души, — пишет в своем тексте для The Blueprint Лиза Биргер. — Невидимое состояние вещей интересует здесь больше, чем видимое, а в прошлое автор оборачивается лишь затем, чтобы хоть немного увидеть и опознать настоящее».

Сергей Чередниченко в рецензии для «Коммерсанта» отмечает, что «текст унавожен скрытыми и демонстративными отсылками к русской классике», однако «в 2026 году постмодернистская мертвечинка второй свежести уже должна порядком поднадоесть и автору, и тем более читателям». И это не говоря о чисто технических промахах вроде нехватки мотивировок у персонажей.

С Чередниченко полемизирует Юлия Суслова: «Искать в тексте логику и ловить автора на несоответствиях бессмысленно, не для того роман написан. Это ода игре слов и метафор, эпитетов и парабол, в которых живет душа текста и которую не дано воспроизвести ИИ, как не дано ему и стать человеком».

Вердикт

«Последнее дело майора Чистова» — достаточно рафинированная, интеллектуально нагруженная книга. Водолазкин, занимающийся словесным дайвингом, будто все глубже погружается в размышления «о жизни и смерти», и размышления эти оказываются все более умозрительными, с окружающей нас реальностью эту прозу не связывает почти ничего. Тем не менее фанаты автора и любители нового детективного жанра наверняка найдут в ней что-то свое. Ведь помимо фирменного авторского стиля тут есть ненадежные рассказчики, жонглирование отсылками к русской классике и британскому детективу, прорва анекдотов и, в конце концов, аргументы в пользу того, что ИИ никогда не заменит человека.