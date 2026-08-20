«Ландыши» и «Челюскин. Первые». Продюсеры назвали лучшие сериалы за 2025 год

В Москве объявили победителей премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это одна из главных российских кинопремий вместе с «Никой» и «Золотым орлом», но она больше сфокусирована на проектах для телеканалов и стримингов. Вот кого отметило жюри в этом году.
Если «Золотых орлов» вручает Национальная академия кинематографических искусств, основанная Никитой Михалковым, а «Нику» — Российская академия кинематографических искусств с ее президентом Андреем Кончаловским, то за премией АПКиТ стоит ассоциация ключевых продюсеров индустрии во главе с Сергеем Сельяновым (студия СТВ, выпускавшая и авторское кино, и прокатные хиты; на ее счету «Брат», «Аритмия», «Салют-7», «По щучьему велению») и Александром Акоповым (COSMOS Studio, в феврале ушел с поста гендиректора СТС).
В жюри входят ведущие продюсеры индустрии: Тимур Асадов (кинокомпания Bazelevs), Вадим Верещагин («Централ Партнершип», выпускавший «Пророка», «Сто лет тому вперед»), Иван Самохвалов («Среда», сериалы «Трасса», «Аутсорс»), а также представители онлайн-кинотеатров Михаил Китаев (Плюс Студия, снимающая контент для Кинопоиска), Гавриил Гордеев (Okko), Иван Гринин («Иви»), Максим Филатов («КИОН») и другие.
Не обошлось без новостей: команда сериала «Подслушано в Рыбинске» рассказала, что продолжение развернется в Выборге, а про героя Тимофея Трибунцева тоже не забудут. В работе «Подслушано в Рыбинске 2».
Премия АПКиТ проводится с 2013 года. В прошлом году победителями стали сериалы «Внутри убийцы», «Трасса» и «Инспектор Гаврилов». А анимационный сериал «Три кота» получает награду уже в седьмой раз.
Лучший онлайн-сериал (1–6 серий)
«Челюскин. Первые» (Wink)
Другие номинанты
- «Виноград» («КИОН»)
- «Доктор Вера» (Wink)
Подробнее о победителе
Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
«Ландыши. Такая нежная любовь» (Wink)
Другие номинанты
- «Аутсорс» (Okko)
- «Бар „Один звонок“» («КИОН»)
Лучший комедийный сериал
«Подслушано в Рыбинске» (Premier, START, НТВ)
Другие номинанты
- «Волшебный участок», 2-й сезон (Okko)
- «Олдскул» (START, Premier)
Подробнее о победителе
Лучший полнометражный художественный фильм
Другие номинанты
Подробнее о победителе
Лучший анимационный сериал
Другие номинанты
- «Чемпионы. Футбольный сезон»
- «Простоквашино», 7-й сезон
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Лучший документальный сериал
«Дорогой Вилли. Настоящая история» («КИОН», Premier)
Другие номинанты
- «В поисках Андрея Рублёва» (START)
- «Черкизон. Ад и рай новой России» (Okko)
Лучший документальный фильм
Другие номинанты
- «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» («КИОН»)
- «Секс в СССР» («КИОН»)
Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии)
«Дорогой Вилли» («КИОН», Premier, РЕН ТВ)
Другие номинанты
- «На сопках Маньчжурии» (НТВ, «Иви»)
- «Топор. 1945. Июль» (НТВ)
Лучший телесериал (5–19 серий)
«Константинополь» (НТВ, «Иви»)
Другие номинанты
- «Атом» («Россия 1»)
- «Любовь Советского Союза» (Первый канал)
Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
«Эльбрус» (Пятый канал)
Другие номинанты
- «Акушер», 2-й сезон (НТВ, «Иви»)
- «Скорая помощь», 8-й сезон (НТВ)
Лучший актер сериала
Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»)
Другие номинанты
Лучшая актриса сериала
Другие номинанты
Подробнее о победителе
Лучший актер второго плана в сериале
Игорь Золотовицкий («Улица Шекспира»)
Другие номинанты
Лучшая актриса второго плана в сериале
Другие номинанты
Лучшая режиссерская работа
Пётр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»)
Другие номинанты
Лучшая сценарная работа
Иван Баранов («Подслушано в Рыбинске»)
Другие номинанты
Лучшие визуальные эффекты
Black Point («Волшебный участок», 2-й сезон)
Другие номинанты
- Black Point («Кибердеревня», 2-й сезон)
- Black Point («Этерна»)
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев («Ландыши. Такая нежная любовь»)
Другие номинанты
Лучшая операторская работа
Максим Осадчий («Фишер. Затмение»)
Другие номинанты
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшая работа художника по костюмам
Светлана Михаленко («Константинополь»)
Другие номинанты
Лучшая работа художника по гриму
Анастасия Эсадзе, Татьяна Шайгарданова («Волшебный участок», 2-й сезон)
Другие номинанты
Лучшая работа звукорежиссера
Ростислав Коренблит («Ландыши. Такая нежная любовь»)
Другие номинанты
Лучшая работа режиссера монтажа
Марсель Шамшулин («Бар „Один звонок“»)
Другие номинанты
Лучшая работа кастинг-директора
Екатерина Сёмина («Ландыши. Такая нежная любовь»)
Другие номинанты
- Татевик Залинян, Мария Гоготова («Аутсорс»)
- Наталья Троицкая («Дорогой Вилли»)