«Ландыши» и «Челюскин. Первые». Продюсеры назвали лучшие сериалы за 2025 год

В Москве объявили победителей премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это одна из главных российских кинопремий вместе с «Никой» и «Золотым орлом», но она больше сфокусирована на проектах для телеканалов и стримингов. Вот кого отметило жюри в этом году.

Если «Золотых орлов» вручает Национальная академия кинематографических искусств, основанная Никитой Михалковым, а «Нику» — Российская академия кинематографических искусств с ее президентом Андреем Кончаловским, то за премией АПКиТ стоит ассоциация ключевых продюсеров индустрии во главе с Сергеем Сельяновым (студия СТВ, выпускавшая и авторское кино, и прокатные хиты; на ее счету «Брат», «Аритмия», «Салют-7», «По щучьему велению») и Александром Акоповым (COSMOS Studio, в феврале ушел с поста гендиректора СТС).

В жюри входят ведущие продюсеры индустрии: Тимур Асадов (кинокомпания Bazelevs), Вадим Верещагин («Централ Партнершип», выпускавший «Пророка», «Сто лет тому вперед»), Иван Самохвалов («Среда», сериалы «Трасса», «Аутсорс»), а также представители онлайн-кинотеатров Михаил Китаев (Плюс Студия, снимающая контент для Кинопоиска), Гавриил Гордеев (Okko), Иван Гринин («Иви»), Максим Филатов («КИОН») и другие.

Не обошлось без новостей: команда сериала «Подслушано в Рыбинске» рассказала, что продолжение развернется в Выборге, а про героя Тимофея Трибунцева тоже не забудут. В работе «Подслушано в Рыбинске 2».

Премия АПКиТ проводится с 2013 года. В прошлом году победителями стали сериалы «Внутри убийцы», «Трасса» и «Инспектор Гаврилов». А анимационный сериал «Три кота» получает награду уже в седьмой раз.

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий) «Эльбрус» (Пятый канал) Другие номинанты «Акушер», 2-й сезон (НТВ, «Иви»)

«Скорая помощь», 8-й сезон (НТВ)