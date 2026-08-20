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«Ландыши» и «Челюскин. Первые». Продюсеры назвали лучшие сериалы за 2025 год

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В Москве объявили победителей премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Это одна из главных российских кинопремий вместе с «Никой» и «Золотым орлом», но она больше сфокусирована на проектах для телеканалов и стримингов. Вот кого отметило жюри в этом году.

Если «Золотых орлов» вручает Национальная академия кинематографических искусств, основанная Никитой Михалковым, а «Нику» — Российская академия кинематографических искусств с ее президентом Андреем Кончаловским, то за премией АПКиТ стоит ассоциация ключевых продюсеров индустрии во главе с Сергеем Сельяновым (студия СТВ, выпускавшая и авторское кино, и прокатные хиты; на ее счету «Брат», «Аритмия», «Салют-7», «По щучьему велению») и Александром Акоповым (COSMOS Studio, в феврале ушел с поста гендиректора СТС).

В жюри входят ведущие продюсеры индустрии: Тимур Асадов (кинокомпания Bazelevs), Вадим Верещагин («Централ Партнершип», выпускавший «Пророка», «Сто лет тому вперед»), Иван Самохвалов («Среда», сериалы «Трасса», «Аутсорс»), а также представители онлайн-кинотеатров Михаил Китаев (Плюс Студия, снимающая контент для Кинопоиска), Гавриил Гордеев (Okko), Иван Гринин («Иви»), Максим Филатов («КИОН») и другие.

Не обошлось без новостей: команда сериала «Подслушано в Рыбинске» рассказала, что продолжение развернется в Выборге, а про героя Тимофея Трибунцева тоже не забудут. В работе «Подслушано в Рыбинске 2».

Премия АПКиТ проводится с 2013 года. В прошлом году победителями стали сериалы «Внутри убийцы», «Трасса» и «Инспектор Гаврилов». А анимационный сериал «Три кота» получает награду уже в седьмой раз.

Лучший онлайн-сериал (1–6 серий)

«Челюскин. Первые» (Wink)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

«Челюскин. Первые»: арктический триллер про знаменитую советскую экспедицию

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)

«Ландыши. Такая нежная любовь» (Wink)

Другие номинанты

Лучший комедийный сериал

«Подслушано в Рыбинске» (Premier, START, НТВ)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

«Подслушано в Рыбинске»: мистически-криминальная комедия в духе «Фарго»

Лучший полнометражный художественный фильм

«Батя 2. Дед»

Другие номинанты

Подробнее о победителе

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Лучший анимационный сериал

«Три кота»

Другие номинанты

Подробнее о победителе

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Лучший документальный сериал

«Дорогой Вилли. Настоящая история» («КИОН», Premier)

Другие номинанты

Лучший документальный фильм

«Брат навсегда»

Другие номинанты

Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии)

«Дорогой Вилли» («КИОН», Premier, РЕН ТВ)

Другие номинанты

Лучший телесериал (5–19 серий)

«Константинополь» (НТВ, «Иви»)

Другие номинанты

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)

«Эльбрус» (Пятый канал)

Другие номинанты

Лучший актер сериала

Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»)

Другие номинанты

Лучшая актриса сериала

Мария Аронова («Олдскул»)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

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Лучший актер второго плана в сериале

Игорь Золотовицкий («Улица Шекспира»)

Другие номинанты

Лучшая актриса второго плана в сериале

Аня Чиповская («Атом»)

Другие номинанты

Лучшая режиссерская работа

Пётр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»)

Другие номинанты

Лучшая сценарная работа

Иван Баранов («Подслушано в Рыбинске»)

Другие номинанты

Лучшие визуальные эффекты

Black Point («Волшебный участок», 2-й сезон)

Другие номинанты

Лучшая оригинальная музыка к сериалу

Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев («Ландыши. Такая нежная любовь»)

Другие номинанты

Лучшая операторская работа

Максим Осадчий («Фишер. Затмение»)

Другие номинанты

Подробнее о победителе

14 вопросов к финалу «Фишер. Затмение». Собственно, а зачем там сам Фишер?

Лучшая работа художника-постановщика

Назик Каспарова («Константинополь»)

Лучшая работа художника по костюмам

Светлана Михаленко («Константинополь»)

Другие номинанты

Лучшая работа художника по гриму

Анастасия Эсадзе, Татьяна Шайгарданова («Волшебный участок», 2-й сезон)

Другие номинанты

Лучшая работа звукорежиссера

Ростислав Коренблит («Ландыши. Такая нежная любовь»)

Другие номинанты

Лучшая работа режиссера монтажа

Марсель Шамшулин («Бар „Один звонок“»)

Другие номинанты

Лучшая работа кастинг-директора

Екатерина Сёмина («Ландыши. Такая нежная любовь»)

Другие номинанты

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