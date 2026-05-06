Новая киноадаптация повести «Курьер» Карена Шахназарова находится в разработке

Кинокомпания «Кинотека» приобрела права на экранизацию повести «Курьер», по которой был снят оригинальный фильм Карена Шахназарова. Режиссером новой версии станет Илья Ермолов («Золотое дно»).

В центре истории — курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет себя в жизни. Действие нового фильма будет происходить в наши дни, в нем представят современный взгляд на повесть.

Кастинг пока остается в секрете. Сценарий напишет Михаил Зубко, работавший над «Первым на Олимпе» и «Кентавром» с Юрой Борисовым. Продюсером выступает Георгий Малков («На деревню дедушке»).

Съемки начнутся в июне, а выход намечен на начало 2027 года.

Фильм «Курьер» Карена Шахназарова стал одним из лидеров советского проката 1986–1987 годов. Его посмотрело более 50 миллионов зрителей.