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Новая киноадаптация повести «Курьер» Карена Шахназарова находится в разработке

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Кинокомпания «Кинотека» приобрела права на экранизацию повести «Курьер», по которой был снят оригинальный фильм Карена Шахназарова. Режиссером новой версии станет Илья Ермолов («Золотое дно»).

В центре истории — курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет себя в жизни. Действие нового фильма будет происходить в наши дни, в нем представят современный взгляд на повесть.

Кастинг пока остается в секрете. Сценарий напишет Михаил Зубко, работавший над «Первым на Олимпе» и «Кентавром» с Юрой Борисовым. Продюсером выступает Георгий Малков («На деревню дедушке»).

Съемки начнутся в июне, а выход намечен на начало 2027 года.

Фильм «Курьер» Карена Шахназарова стал одним из лидеров советского проката 1986–1987 годов. Его посмотрело более 50 миллионов зрителей.

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