Вышел тизер продолжения «Фишера» с Александром Петровым и Юлией Снигирь

Онлайн-кинотеатр Wink выпустил трейлер третьего сезона «Фишера», который получил название «После Фишера. Инквизитор». Главные роли в нем исполнили Александр Петров и Юлия Снигирь.

Действие продолжения разворачивается в наше время. По сюжету в маленьком алтайском городе находят тело дочери местного чиновника. Опер Белова и следователь из Барнаула Терехов понимают, что это убийство — часть нераскрытой серии преступлений маньяка. Однако все подсказки ведут к загадочной девушке-маугли, которая выросла в тайге.

Сценаристкой выступила Татьяна Арцеулова, которая работала и над предыдущими сезонами. В актерский состав также вошли Полина Гухман, Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие.

«После Фишера. Инквизитор» выйдет на Wink. Дату пока не раскрывают.