Вышел первый трейлер фильма по Resident Evil режиссера Зака Креггера

Sony Pictures представила дебютный трейлер новой «Обители зла» — адаптации культовой серии хоррор-видеоигр Resident Evil. Картину поставил Зак Креггер, режиссер «Орудий» и «Варвара».

В центре сюжета фильма будет персонаж, не появлявшийся ни в одной из игр. Курьер по имени Брайан (Остин Абрамс), занимающийся доставкой медикаментов, волею судеб оказывается в городе Раккун-Сити прямо во время вспышки вируса, превращающего людей в зомби.

Эта «Обитель зла» никак не связана с серией фильмов Пола У. С. Андерсона, главную роль в которых играла Милла Йовович. Новую экранизацию задумывали как значительно более близкую духу оригинальных игр, хотя в ней и не пересказывают сюжет ни одной из них. Креггер упоминал в интервью, что хотел показать описанные в Resident Evil события с точки зрения простого человека, а не героя или спецагента.

Серию Resident Evil разрабатывает и издает японская компания Capcom с 1996 года. На данный момент игры по франшизе разошлись общим тиражом свыше 180 млн копий, учитывая как основные части, так и многочисленные спин-оффы.



