Четвертый сезон «Теда Лассо» стартует 5 августа. Apple показала первый тизер-трейлер

Apple TV представила дебютный тизер продолжения своего главного комедийного сериала «Тед Лассо». Новые эпизоды будут выходить в онлайн-кинотеатре каждую неделю с 5 августа по 7 октября.

В четвертом сезоне главный герой, уже привыкший к работе с футболистами, вернется в Ричмонд, чтобы тренировать женскую команду второго дивизиона. К своим ролям возвратятся все основные актеры, в том числе Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингэм, Бретт Голдстин и Джуно Темпл.

Одним из новых исполнительных продюсеров «Теда Лассо» выступит Джек Бёрдитт, известный по работе над «Студией 30» и «Американской семейкой».