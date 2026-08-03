Вышел трейлер «Холопа 3» с Милошем Биковичем и Павлом Прилучным

«Централ Партнершип» выпустила трейлер «Холопа 3» — продолжения комедийной серии с Милошем Биковичем.

По сюжету третьей части супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Они оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана.

Режиссером вновь выступил Клим Шипенко. К своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие. Новых героев сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус.

«Холоп 3» выйдет в прокат 11 июня.