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Вышел трейлер «Холопа 3» с Милошем Биковичем и Павлом Прилучным

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«Централ Партнершип» выпустила трейлер «Холопа 3» — продолжения комедийной серии с Милошем Биковичем.

По сюжету третьей части супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Они оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана.

Режиссером вновь выступил Клим Шипенко. К своим ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие. Новых героев сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус.

«Холоп 3» выйдет в прокат 11 июня.

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