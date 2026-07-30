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Третий сезон «Дома Дракона» стартует 21 июня. HBO Max показал тизер-трейлер

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Третий сезон «Дома Дракона» начнет выходить 21 июня на HBO Max. Смотрим его тизер-трейлер.

В финале второго сезона показали все предпосылки к битве при Глотке. Так что продолжение начнется именно с этого масштабного морского сражения.

Главные роли исполнили Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн, Оливия Кук, Юэн Митчелл, Джеймс Нортон и другие. Шоураннером вновь выступил Райан Кондал.

Восемь серий будут выходить каждую неделю до 9 августа. А четвертый — и финальный — сезон «Дома Дракона» стартует в 2028 году.

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