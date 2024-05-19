Пипец или не пипец: как «Универ. 15 лет спустя» пытается повзрослеть вместе со своими зрителями

На ТНТ идет очередное продолжение «Универа» с многообещающим подзаголовком «15 лет спустя», где герои решают взрослые проблемы — от развода до переезда. Впервые за долгое время на экране появятся почти все персонажи из оригинального ситкома: даже Аллочка. Рассказываем, стоит ли смотреть реюнион любимых героев.

О чем это

С событий финала «Универ. Новая общага» прошло почти 10 лет, но проблем у героев меньше не стало. Антон (Станислав Ярушин) пытается наладить семейную жизнь. С одной стороны — дочь Полина (Маша Кошина), которая знакомится с биологическим отцом, что вызывает ревность Мартынова. С другой — гражданская жена Марина (Елена Полянская), которая уже годами ждет предложения от Антона. Машу (Анна Хилькевич) и Валентина Будейко (Александр Мартынов) тоже не обошли стороной трудности брака. Супруги изменяют друг другу и начинают всерьез думать о разводе.

Не остается в стороне и Кузя (Виталий Гогунский). Он собирается в очередной раз вернуть Машу и перевозит девушку в роскошное поместье. У Майкла (Арарат Кещян) и Вари (Екатерина Молоховская) проблемы, наоборот, не с отношениями, а скорее с жилплощадью. Сначала они пытаются выселить из своей квартиры папу Павла Владимировича (Сергей Пиоро), а затем покупают частный дом. Но есть нюанс: герои заключили контракт с мошенниками, так что на участке прописана другая семья.

Кто это сделал

Сэм Литовчин на съемках сериала

Креативными продюсерами и авторами сценария выступили Евгений Соболев и Антон Колбасов. Они причастны почти ко всем проектам в рамках «Универа» — кроме разве что спин-оффа «Универ. Молодые». Авторы работали над оригинальным сериалом и продолжением «Новая общага», а также запустили серию сиквелов: «10 лет спустя», «13 лет спустя» и вот, наконец, «15 лет спустя». По словам Соболева, они наконец-то научились балансировать между драмой о взрослой жизни и комедией положений, и новый сезон это доказывает. Колбасов же подчеркивает, что каждое продолжение пытается удивить зрителя, и появление Аллочки в исполнении Марии Кожевниковой стало главной фишкой новых серий. Правда, создатели решили изменить характер персонажа. И по просьбе актрисы избегали слова «пипец» в сценариях эпизодов.

Режиссер «Универ. 15 лет спустя» Сэм Литовчин тоже не новичок. Он снимал прошлый сезон сериала, «13 лет спустя». А ранее выпустил документальный фильм «Отец» о российских атлетах. Постановщик пытался сделать так, чтобы сериал, как и его герои, выглядел взрослее. А отдельные сюжетные линии отличались друг от друга не только персонажами, но и интонацией: где-то более мелодраматической, а где-то, наоборот, более комедийной. Причем визуально истории тоже различаются.

Как это выглядит

Александр Мартынов

Несмотря на то что авторы рассказывают о балансе комедии и драмы в новом сезоне, сериал скорее разваливается на две части. Шутки и ироничные сюжетные повороты в духе классического «Универа» порой и правда работают. Есть очень смешные линии: например, история Мартынова, который настолько ревнует дочь к ее биологическому отцу, что портит отношения с ребенком. Или попытки Кузи вернуть Машу с помощью денег: богач из Агаповки платит съемочной группе малобюджетной мелодрамы, которую смотрит возлюбленная, чтобы киношники сняли еще одну серию — ту, где героиня выбирает миллионера вместо мужа-изменника. Хотя и неудачных шуток хватает. Все эпизоды про Майкла и его жену, которые ищут новую квартиру, больше напоминают сборник анекдотов про жадных риелторов, надоедливых соседей и шумных родственников.

Другая половина сериала — мелодрама. За нее отвечает в первую очередь линия Маши и Валентина Будейко. Нас проводят через все этапы отношений героев: от кризиса, связанного с вечной занятостью супруга на работе, до двойной измены, развода и скорого понимания того, что брак все-таки нужно восстановить. Это невероятно манипулятивная история с криками, истериками и слезами. К тому же «Универ» начинает ходить по кругу: в «13 лет спустя» уже был сюжет про измену — а в продолжении сюжетный ход всего лишь множат на два, делая обоих партнеров неверными в отношениях. Впрочем, это не единственное повторение. Кузя уже бегал за Машей. А Мартынов уже налаживал отношения с Полиной. Если в комедии у авторов еще остается какая-никакая вариативность, то в драме они, кажется, уже показали все, что могли.

Визуально и по темпу «15 лет спустя» не сильно отличается от других продолжений «Универа». Все та же мыльно-оперная фактура, все те же внушительные 45 минут хронометража. Единственное принципиальное отличие этого сезона — возвращение Аллочки и кроссовер с «СашаТаня». И если первое довольно быстро скатывается в очередной мелодраматический сюжет, то второе и правда подкупает ностальгией: увидеть почти всех любимых героев в декорациях старой общаги — подарок фанатам, которые остались в эпохе «шняги шняжной» и «потери потерь». Правда, реюниону уделено всего лишь несколько минут: этого катастрофически мало.

Что пишут зрители и критики

Настасья Самбурская (справа)

На Кинопоиске у сериала сейчас 8,0 балла и более 150 тыс. оценок. Зрители хвалят продолжение за ностальгический тон и более глубокую проработку характеров героев, которые выросли и сталкиваются с новыми трудностями. Впрочем, есть и те, кому «15 лет спустя» не понравился. Одни зрители считают посыл новых серий деструктивным, ведь герои постоянно пакостят друг другу и выходят чистыми из воды. Другие считают, что сюжет несколько сезонов топчется на месте и герои проходят одни и те же арки.

Журналисты сериал оценили крайне негативно. Его критикуют за то, что активная рекламная кампания реюниона скорее обманывает зрителей: встречи героев приходится ждать половину сезона, и пролетает она за мгновение. Рецензент Sport24 называет одним из главных недостатков отсутствие легкости в сюжете: драма перекрывает комедию, и вместо позитивной и забавной истории мы получаем мрачный сериал о тяжелой жизни взрослых героев, которые не справляются с проблемами.

Вердикт

Виталий Гогунский

«Универ. 15 лет спустя» — очередная попытка телеканала ТНТ возродить франшизу 2010-х. Но кроме ярких и коротких сцен с героями оригинального сериала, авторам, по сути, и нечего предложить зрителям. Старый «Универ» веселил и подмечал забавные жизненные ситуации гораздо лучше — а здесь сценарий окончательно превратился в сборник застольных шуток. Да и как драма «15 лет спустя» просто не работает. Сериал пытается серьезно рассказывать про измены, разводы, поиски биологических отцов и другие тяжелые события — но порой настолько перегибает с градусом накала, что шоу больше напоминает мелодраму с «России 1», полную интриг, предательств и ссор.

«Универ. 15 лет спустя» можно посмотреть на Кинопоиске.

Автор: Влад Шуравин (@vladshuravin)