Подростковая мелодрама «Твое сердце будет разбито» получит продолжение

Создатели фильма «Твое сердце будет разбито» приступают к работе над сиквелом. Это будет экранизация вышедшей в 2022 году книги Анны Джейн «По осколкам твоего сердца», которая продолжает историю о старшекласснице и хулигане.

О продолжении объявили всего через месяц после выхода в прокат первой картины. Пока что подробности о новом фильме не раскрывают, как и дату его релиза, но, скорее всего, адаптацией «По осколкам» займется прежняя команда, а Вероника Журавлёва и Даниэль Вегас вернутся к своим ролям. Режиссером первой части выступил Михаил Вайнберг, работавший над сериалами «Тест на беременность» и «Метод Фрейда».

По сюжету оригинального фильма 17-летнюю Полину спасает от травли в новой школе парень по прозвищу Барс. Он ставит перед девушкой условие, что будет и впредь защищать ее, если они станут изображать пару. Но постепенно между ними возникают настоящие чувства.

Анна Джейн — самая издаваемая писательница России. Изначально публиковала свои книги онлайн, а с 2015-го — и в печати. Фильм «Твое сердце будет разбито» стал первой экранизацией ее творчества. На данный момент мелодрама собрала в прокате более 860 млн рублей.