Кристофер Маккуорри снимет фильм по серии игр Battlefield

По Battlefield, одной из самых известных видеоигровых франшиз, снимут кино. Режиссером, сценаристом и продюсером фильма станет Кристофер Маккуорри, известный как постановщик нескольких частей серии «Миссия невыполнима».

Кроме того, в качестве продюсера картины выступит Майкл Б. Джордан («Грешники»). Вероятно, актер также исполнит одну из центральных ролей в фильме, но пока что это не подтверждают. Подробностей о сюжете экранизации нет.

По данным The Hollywood Reporter, Маккуорри и представители игрового издательства Electronic Arts уже начали предлагать проект киностудиям и онлайн-кинотеатрам. Среди заинтересованных компаний, с которыми проведут переговоры, находятся Apple и Sony. Неясно, планируется ли встреча с Netflix, так как широкий прокат в кинотеатрах — принципиальное условие для продюсеров.

Первая видеоигра серии Battlefield вышла в 2002 году, и с тех пор выпустили больше десятка крупных тайтлов по франшизе, не считая спин-оффов и дополнений. Действие шутеров разворачивалось в разных сеттингах, но большинство из них рассказывало о вымышленных военных конфликтах современности или о Второй мировой.

Разработкой серии Battlefield занималась в основном шведская студия DICE, а постоянным издателем выступает Electronic Arts. Последняя на данный момент игра серии, Battlefield 6, вышла в 2025-м, став одной из самых продаваемых видеоигр года.

Источник: The Hollywood Reporter