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«Бар „Один звонок“» продлили на второй сезон

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«Бар „Один звонок“» получит второй сезон. Об этом объявили на презентации в честь пятилетия онлайн-кинотеатра «КИОН». О чем будет продолжение и кто в нем сыграет, пока неизвестно.

Первый сезон вышел в 2025 году. Он рассказывает о загадочном баре, в котором любой желающий может позвонить умершему. Вот только в качестве платы нужно будет сыграть в русскую рулетку.

Сериал получил хорошие оценки, его посмотрели более 2,5 миллиона зрителей, по данным «КИОН». Одну из главных ролей исполнил Данила Козловский. В актерский состав также вошли Оксана Акиньшина, Александр Ильин — младший, Леонид Ярмольник и другие.

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