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Третий сезон «Укрытия» стартует 3 июля. Apple TV показал тизер

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Apple TV выпустил тизер продолжения научно-фантастического сериала «Укрытие» и раскрыл его дату выхода. Новые серии начнут выходить 3 июля. Всего их будет десять.

«Укрытие» рассказывает о людях, которые живут в огромном подземном бункере из-за случившегося катаклизма на поверхности. В третьем сезоне героиня Ребекки Фергюсон, Джульетта, выживает после принудительной «очистки» и возвращается с потерей памяти. Тем временем бункер сталкивается с новой опасной угрозой.

Шоураннером вновь выступил Грэм Йост. Вместе с Ребеккой Фергюсон в актерский состав вошли Коммон, Харриет Уолтер, Чиназа Уче, Ави Наш, Ремми Милнер, Билли Постлетуэйт и другие.

«Укрытие» уже продлили на четвертый сезон, который станет последним. Сериал основан на трилогии Хью Хауи, которую можно прочитать в Яндекс Книгах.

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