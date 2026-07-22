Фильм A24 по Elden Ring выйдет весной 2028 года

Кинокомпания A24 объявила дату выхода и актерский состав экранизации Elden Ring, хитовой фэнтезийной видеоигры студии FromSoftware. Картину, которую снимет Алекс Гарленд («Падение империи», «Аннигиляция»), выпустят в зарубежный прокат 3 марта 2028 года.

Роли в фильме исполнят Кит Коннор, Кейли Спейни, Бен Уишоу, Ник Офферман, Том Бёрк, Соноя Мидзуно, Джонатан Прайс, Джефферсон Холл, Гавана Роуз Лю, Руби Крус, Джон Ходжкинсон, Эмма Лейрд, а также Питер Серафинович.

Какие роли достались актерам и чему будет посвящен сюжет киноадаптации игры, пока что неизвестно. Действие самой Elden Ring, создававшейся в сотрудничестве с писателем Джорджем Р. Р. Мартином, разворачивалось в Междуземье, мире, растерзанном многовековой борьбой богов и их отпрысков за власть. Главный герой исследовал эти земли, пытаясь раскрыть их тайны и восстановить в них порядок.

Фильм будут снимать в формате IMAX, а производство начнется уже в ближайшие недели, до конца весны. Гарленд выступит не только режиссером, но и автором сценария. Постановщик неоднократно упоминал в интервью, что он большой поклонник Elden Ring, как и других игр разработчиков, в том числе серии Dark Souls.

Elden Ring вышла в 2022 году и с тех пор разошлась тиражом свыше 30 миллионов копий. Экшен-RPG удостоилась ряда премий как лучшая игра года, а также попала в несколько списков лучших видеоигр всех времен.

Источник: Variety