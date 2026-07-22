Кинопоиск
Индустрия

Фильм A24 по Elden Ring выйдет весной 2028 года

Обсудить0

Кинокомпания A24 объявила дату выхода и актерский состав экранизации Elden Ring, хитовой фэнтезийной видеоигры студии FromSoftware. Картину, которую снимет Алекс Гарленд («Падение империи», «Аннигиляция»), выпустят в зарубежный прокат 3 марта 2028 года.

Роли в фильме исполнят Кит Коннор, Кейли Спейни, Бен Уишоу, Ник Офферман, Том Бёрк, Соноя Мидзуно, Джонатан Прайс, Джефферсон Холл, Гавана Роуз Лю, Руби Крус, Джон ХоджкинсонЭмма Лейрд, а также Питер Серафинович.

Какие роли достались актерам и чему будет посвящен сюжет киноадаптации игры, пока что неизвестно. Действие самой Elden Ring, создававшейся в сотрудничестве с писателем Джорджем Р. Р. Мартином, разворачивалось в Междуземье, мире, растерзанном многовековой борьбой богов и их отпрысков за власть. Главный герой исследовал эти земли, пытаясь раскрыть их тайны и восстановить в них порядок.

Фильм будут снимать в формате IMAX, а производство начнется уже в ближайшие недели, до конца весны. Гарленд выступит не только режиссером, но и автором сценария. Постановщик неоднократно упоминал в интервью, что он большой поклонник Elden Ring, как и других игр разработчиков, в том числе серии Dark Souls.

Elden Ring вышла в 2022 году и с тех пор разошлась тиражом свыше 30 миллионов копий. Экшен-RPG удостоилась ряда премий как лучшая игра года, а также попала в несколько списков лучших видеоигр всех времен.

Источник: Variety

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

23 июля18
23 июля4
23 июля12
22 июля22

Главное сегодня

24 июля5
24 июля10
23 июля7
23 июля4
23 июля28
23 июля18
23 июля5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации